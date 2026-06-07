MND dokončily hlubinné geotermální vrty v Košicích
Projekt patří mezi největší v Evropě a může zásobovat teplem až 55 procent domácností
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MND dokončily hlubinné geotermální vrty v Košicích
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Společnost MND Drilling & Services úspěšně dokončila poslední z celkem tří hlubinných vrtů u Košic, a to v rámci projektu Geotermu Košice. Jde o největší geotermální projekt na Slovensku a jeden z nejvýznamnějších v Evropě.
Společnost MND Drilling & Services v tomto projektu uspěla ve výběrovém řízení a byla vybrána jako generální dodavatel hlubinných vrtů pro projekt Geoterm Košice. První vrtné práce začaly v říjnu 2025, v květnu 2026 jsou všechny tři vrty hotové.
Geotermální energie z vrtů bude sloužit k vytápění domácností v Košicích a okolí. V první fázi má pokrýt přibližně pětinu spotřeby tepla města, s dalším rozvojem projektu až 55 % jeho potřeb.
- Geotermální projekt v Košicích, na jehož realizaci se podílí společnost MND Drilling & Services, patří mezi nejvýznamnější geotermální projekty ve střední Evropě a klíčové energetické investice na Slovensku.
- Projekt zvyšuje energetickou bezpečnost regionu a představuje jeden z moderních směrů bezemisní energetiky.
- Získal podporu slovenské vlády a dotaci ve výši více než 56 milionů eur z fondů Evropské unie.
- Tepelná energie z vrtů o hloubce až 4 kilometry bude sloužit k vytápění desítek tisíc domácností v Košicích a okolí.
- Geotermální energie patří mezi stabilní obnovitelné zdroje, které na rozdíl od solárních a větrných elektráren fungují nezávisle na počasí a denní době. Přispívá ke snížení závislosti na fosilních palivech i emisí CO₂.
- MND Drilling & Services patří mezi úzkou skupinu evropských společností schopných realizovat hlubinné vrty v takto náročných podmínkách.
Projekt realizuje společnost Geoterm Košice, kterou vlastní Slovenský plynárenský průmysl a Energetický průmyslový holding ve spolupráci s MH Teplárenským holdingem.
Společnost MND na něm zajišťuje projektování i samotné vrtání, kde využívá své technické know-how z oblasti hlubinných vrtů.
Po dokončení vrtů bude nyní probíhat výstavba výměníkové stanice a téměř 16kilometrového horkovodu do Košic. Teplo by mělo začít proudit do domácností od začátku roku 2029. Celkový výkon by měl dosáhnout 30 MW. Cílem projektu je nahradit část tepla z fosilních paliv, snížit emise CO₂ a zajistit stabilní dodávky tepla.
René Kachyňa, ředitel MND Drilling & Services
„Na tomto projektu si nejvíce vážím úzké spolupráce odborných týmů jak na straně MND Drilling & Services, tak na straně společnosti Geoterm Košice. Již při realizaci prvního vrtu vznikly geologické komplikace, které mohly vést až ke ztrátě samotného vrtu, nedosažení plánovaného výsledku i k výraznému navýšení nákladů celého projektu. Díky odbornosti, rozvaze a správným rozhodnutím se však podařilo těmto rizikům předejít a výsledkem je jeden z nejúspěšnějších projektů v celém regionu. Do budoucna bych MND Drilling & Services přál více investorů do geotermálních projektů s takto profesionálním přístupem a vizí, jakou jsme měli možnost zažít právě při tomto projektu.“
Jan Duroň, vedoucí Úseku vrtání a POS, MND Drilling & Services
„I přes náročné geologické podmínky se nám podařilo všechny tři vrty dokončit podle plánu a ve stanoveném termínu. Šlo pro nás o významnou výzvu, protože se jednalo o první hlubinný projekt mimo Českou republiku, kde jsme působili v roli generálního dodavatele a zajišťovali realizaci na klíč. Nasadili jsme naši druhou nejvýkonnější vrtnou soupravu Bentec 350. Vrty dosahují hloubky až 3,6 kilometru, kde se nachází voda o teplotě až 135 °C.“
V rámci projektu v košické lokalitě Svinica-Ďurkov jsou vyvrtané tři hluboké vrty (dva vtláčené a jeden těžební), které dosahují do hloubky přibližně čtyři kilometry, kde se nachází voda o teplotě až 135 °C. Ta následně poputuje do výměníkových stanic a poté bude teplo rozváděno soustavou centrálního zásobování teplem. Samotná voda se vrátí zpět do podzemí, čímž je zabezpečena udržitelnost zdroje.
O projektu se uvažuje od začátku 90. let, kdy proběhly první odborné studie. První průzkumné vrty se podařilo realizovat v letech 1998–1999. Současná realizace začala v roce 2025 a nyní se podařilo dokončit třetí hlubinný vrt.
Roland Karkó, předseda představenstva GEOTERM KOŠICE, a.s.
„Volba společnosti MND Drilling & Services se pro nás ukázala jako šťastná. I těžší chvíle v rámci projektu se díky jejich odbornosti a přehledu podařilo snáze překonat. Pokud bychom pokračovali ve výstavbě dalších plánovaných centrech, rádi bychom tuto českou firmu viděli mezi našimi dodavateli.“
Odhadované náklady celého projektu dosahují až 130 milionů eur, včetně tří starších geotermálních vrtů vyvrtaných v letech 1990 a 1999, které dosud nebyly využívány. Projekt má oficiální podporu slovenské vlády a získal příslib dotace 56,2 milionu eur z Fondu pro spravedlivou transformaci od Evropské unie. Další část financování tvoří vlastní zdroje investorů a úvěry.
Geotermální vrty v Košicích
- 3 hloubkové vrty – dva vtláčené a jeden těžební
- 3,6 km – maximální hloubka vrtů
- 135 °C – teplota vody v nejhlubším vrtu, která se odčerpává
- až 55 % – podíl pokrytí spotřeby tepla v Košicích po plném dokončení projektu
- 56,2 milionů eur – příslib finanční podpory projektu od Evropské unie
- Desítky let – předpokládaná doba fungování vrtu
MND Drilling & Services je v hlubinném vrtání jedním z evropských lídrů
Projekt Geoterm Košice je dalším příkladem toho, jak společnost MND Drilling & Services uplatňuje své know-how, technologické kapacity a zkušenosti z hlubinného vrtání na evropském trhu.
MND patří dlouhodobě mezi nejvýznamnější evropské vrtné kontraktory. Většinu souprav využívá v rámci zahraničních projektů napříč Evropou. Konkurenční výhodou MND jsou moderní vrtné soupravy a zkušené týmy, schopné pracovat v extrémních podmínkách – ve velkých hloubkách, při vysokých teplotách i v geologicky složitém prostředí. Na všech projektech dává MND důraz na dodržování těch nejpřísnějších bezpečnostních a kvalitativních standardů.
Evropské projekty, na kterých MND Drlling & Services pracuje
- Francie (KEM ONE) – realizace 4 vrtů (2 dublety) pro jednoho z největších evropských výrobců PVC; opakovaná spolupráce na základě předchozí úspěšné kampaně
- Francie/Německo (STORENGY) – dlouhodobý kontrakt na opravy sond (workover) s kapacitou cca 200 pracovních dnů ročně, kontrakt na 2 roky s možností prodloužení až na 5 let
- Německo (Bad Endorf) – práce na hlubokém geotermálním vrtu pro lázeňský a zdravotnický komplex
- Maďarsko (JKX/FP Energia) – realizace vrtů do hloubky 3 405 m; první vrt dokončen za 89 dnů, druhý za 62 dnů (oproti plánu 74 dnů); přesun soupravy mezi lokalitami za 13 dnů
- Německo (Neptune Energy) – dlouhodobý projekt likvidace vrtů (P&A) v horizontu 4–5 let