Češi zahájili geotermální vrt v britském „Ráji“

Nejvýkonnější vrtné zařízení Bentec 450 AC vysoké 55 metrů v „Ráji“ sestavili a obsluhují pracovníci MND DS. Podle stanice BBC peníze na první fázi projektu poskytly Evropský fond pro regionální rozvoj, rada Cornwallu a investiční společnost GCP Infrastructure Investments.1

„MND Drilling and Services dlouhodobě mapuje geotermální projekty, které se na území Evropy připravují. Oblast geotermie je pro společnost zajímavá i tím, že realizace těchto projektů není přímo závislá na cenách ropy a plynu na světových trzích a je tak možné diverzifikovat rizika v současných obdobích plných změn. Z důvodu vstupu na nový a poměrně náročný trh jsme spojili síly s místním vrtným kontraktorem Boldon Drilling, který nedisponuje vrtnou soupravou technicky způsobilou k takovému náročnému projektu a který nám poskytl podporu pro vstup na britský trh, legalizaci vrtné soupravy dle UK předpisů a také zajišťuje dodávky některých materiálů a služeb,“ popisuje projekt René Kachyňa, předseda představenstva MND DS.

Vrt vytvoří obnovitelný zdroj energie pro lokalitu EDEN a bude sloužit jako recirkulační – do vrtu se bude zatláčet voda, která se ohřeje a bude sloužit k vytápění biodomů v EDEN parku. Pokud se však potvrdí navrtání puklinového systému, je v plánu odvrtání druhého vrtu ze stejné plochy a po ověření propojení obou vrtů přes puklinový systém v hornině pak výstavba geotermální elektrárny. Plánovaná geotermální elektrárna má vtláčet vodu pod zem, kde se ohřeje až na 190 °C. Pak bude s párou čerpána zpět na povrch, kde se prožene turbínou vyrábějící elektřinu. Po ochlazení se stejná voda následně znovu použije pro opakování celého oběhu. Dokončení elektrárny se očekává v roce 2023, napsal web agentury CzechTrade.2

Pro MND DS je projekt EDEN již pátým geotermálním projektem v novodobé historii. V roce 2013 byla pořízena vrtná souprava Bentec 450 především pro zaměření na geotermii a od té doby byly realizovány geotermální vrty v Německu, Francii, Belgii a nyní ve Velké Británii. Pro období 2021–2022 se firma účastní několika dalších tendrů v různých evropských zemích.

Po vyhloubení vrtu v Cornwallu se souprava zase vrátí do České republiky. Už tak komplikované převozy bylo a bude nutné kvůli brexitu ještě celně odbavit. „Rozložené velké celky proclíváme běžně, ale vrtnou soupravu poprvé. Kamiony vyrážely jednotlivě nebo po menších skupinách, a to už od dubna. Každý kamion měl samostatné celní prohlášení,“ sdělil ředitel celní společnosti Gerlach Luděk Procházka.

Oblast zvaná projekt EDEN vyrostla v opuštěném lomu v Cornwallu v roce 2001. Je to hlavně velká botanická zahrada s mnoha skleníky a tisíci různými rostlinami. Snahou projektu je ukázat přímé propojení mezi lidmi a jednotlivými ekosystémy. Návštěvníci zde vedle sebe naleznou třeba středozemní biotop nebo jihoamerický deštný prales. Zahradám se někdy přezdívá osmý div světa.3

Oblíbená turistická destinace se dnes zároveň znovuotevřela pro veřejnost. Aby mohli průběh vrtání bezpečně pozorovat, je pro návštěvníky připravené zvláštní vyhlídkové místo, oznámila stanice ITV.4

