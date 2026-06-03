Přes 1400 panelů, 725 kWp výkon. ČEZ ESCO dokončilo střešní fotovoltaiku v EUROPARKu Štěrboholy
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Přes 1400 panelů, 725 kWp výkon. ČEZ ESCO dokončilo střešní fotovoltaiku v EUROPARKu Štěrboholy
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ČEZ ESCO dodalo nový fotovoltaický zdroj pro pražské obchodní centrum EUROPARK Štěrboholy. Přes 1 400 střešních panelů o výkonu 725 kWp dodají ročně 720 MWh bezemisní elektřiny, která se spotřebuje v rámci provozu nákupního centra. EUROPARK je díky své poloze u Štěrboholské radiály a pražského okruhu jedním z nejvytíženějších nákupních center v metropoli nabízející desítky obchodů, restaurací i volnočasových aktivit.
„Naší snahou je vytvářet pulsující veřejný prostor s přidanou hodnotou pro naše zákazníky. EUROPARK kontinuálně zlepšujeme a modernizujeme. Ekologie u nás hraje významnou roli, a to se týká i energetické náročnosti, která je tradičně v objektech tohoto druhu vysoká. Vlastní fotovoltaika nejen zvýší naši energetickou nezávislost, ale také sníží účty za elektřinu i emise CO2. Tím reagujeme na poptávku ze strany našich nájemců i zákazníků po větší udržitelnosti našich obchodních ploch,“ uvádí ředitel Obchodního Centra EUROPARK Libor Pospíšil.
Fotovoltaika ve Štěrboholech je kompletně dokončena a začala vyrábět bezemisní elektřinu. Více než 1 400 panelů zde ročně vyrobí 720 MWh zelené elektřiny, což odpovídá průměrné spotřebě asi 250 domácností. Díky vlastnímu zdroji čisté elektřiny uspoří ročně obchodní centrum také 580 tun CO2.
„Obchodní centra se rychle dostávají na špici energetické efektivity. Solární elektrárny se stávají běžnou součástí střech a firmy je už považují za něco zcela přirozeného. ČEZ ESCO jde tomuto trendu naproti a obchodní centra v tuto chvíli patří mezi zákazníky s velkými střešními plochami, kteří také instalují ty nejrozsáhlejší solární elektrárny. Celkově máme rozpracovaných dalších několik desítek větších projektů,“ dodává generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.
Vlastní fotovoltaiky na střechách obchodních center jsou velmi oblíbené, což dokládají další podobné instalace. Fotovoltaiky společnost ČEZ ESCO ale neinstalovala jen na obchodních centrech v Praze. Dalším příkladem z poslední doby je fotovoltaika pro prodejnu nábytku v Hradci Králové. Velkými zákazníky ČEZ ESCO jsou také logistické haly. Například pro developera CTP realizovala fotovoltaiky v devíti lokalitách po celém Česku – například v Brně, u Prahy nebo v Cerhovicích u Berouna.