Další FVE v centru Prahy: na Hotelu Olšanka vyrostly panely

3.12.2025
ČEZ, a. s.
Pražský Hotel Olšanka nově pokrývá téměř 20 % své spotřeby elektrické energie z nové střešní fotovoltaické elektrárny. Více než pětistovka panelů o výkonu 250 kW je vybudována na ploše 2 800 metrů čtverečních. Veškerou vyrobenou bezemisní energii spotřebuje hotel v rámci svého provozu.

20 % své spotřeby elektrické energie, více než pětistovka panelů o výkonu 250 kW, ploše 2 800 m2

Fotovoltaické panely ročně dodají 267 MWh elektrické energie, což odpovídá spotřebě zhruba 80 průměrných českých domácností. Spotřebu Hotelu Olšanka pokryje fotovoltaika z jedné pětiny.

„Náš hotel prošel v posledních letech výraznou modernizací, kdy jsme například rekonstruovali interiéry nebo vylepšovali technické zázemí hotelu. Vlastní fotovoltaický zdroj pro nás znamená další krok ke zlepšování služeb pro naše zákazníky a vyšší udržitelnosti našeho provozu, což je stále důležitější hlavně pro naši kongresovou klientelu. Díky vlastnímu zdroji elektřiny navíc v rozpočtu šetříme miliony korun,“ vysvětluje generální ředitel Hotelu Olšanka Ondřej Matiášek.


Díky ČEZ ESCO už fotovoltaiky vyrábí elektřinu na střechách Kongresového centra Praha nebo Národního divadla, dalších známých budov v pražském centru. Tyto solární elektrárny při pohledu z ulice nijak nenarušují panorama města.

„Jsem rád, že se fotovoltaiky stále častěji objevují i na budovách ve vnitřní Praze a přispívají k úsporám, ale i k lepší energetické bilanci celého města. Hotely jako energeticky náročné provozy jsou pro moderní energetiku ideální objekty s velkým potenciálem úspor, jak v oblasti vytápění, vzduchotechniky, tak spotřeby elektrické energie. Hotely jsou tak našimi častými zákazníky. V minulosti jsme například modernizovali objekty Lázní Luhačovice, komplex lázní a ubytování v Klimkovicích a také jsme se podíleli třeba na modernizaci ikonického karlovarského hotelu Thermal,“ říká generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.


