Původní dodavatel fotovoltaiky skončil? Solární asociace radí, kde hledat pomoc
Přehrát audio verzi
Původní dodavatel fotovoltaiky skončil? Solární asociace radí, kde hledat pomoc
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Nedokončená fotovoltaická elektrárna nebo problémy s jejím servisem mohou být pro domácnosti i firmy velmi nepříjemnou zkušeností. Situace bývá komplikovaná zejména ve chvíli, kdy původní instalační nebo servisní firma ukončí činnost, zkrachuje nebo přestane komunikovat. Solární asociace proto upozorňuje na možnost, jak mohou majitelé fotovoltaik řešit situaci i bez původního dodavatele.
Po boomu střešních fotovoltaik spojeném s dotační podporou pro domácnosti v letech 2023 a 2024 přišlo v minulém roce výrazné ochlazení trhu. Některé instalační firmy ukončily činnost a přestaly poskytovat následný servis, menší část společností se dostala do ekonomických problémů, skončila ze dne na den a některé projekty tak zůstaly nedokončeny.
„Setkáváme se s případy, kdy lidé zůstali s nedokončenou nebo nefunkční fotovoltaikou bez podpory původního dodavatele. Pro zákazníky je to pochopitelně velmi nepříjemná situace. Důležité ale je, že ve většině případů existuje řešení a není nutné projekt vzdávat nebo začínat úplně od nuly,“ říká Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.
Na webu Solární asociace je k dispozici mapa instalačních firem, která aktuálně sdružuje přibližně 200 společností působících v oblasti fotovoltaiky po celé České republice. Zhruba 70 z nich se navíc zavázalo dodržovat tzv. Etalon kvality Solární asociace, tedy zásady správné instalace a servisu fotovoltaických elektráren. Ochotu převzít dokončení, servis nebo technické zásahy u instalací realizovaných jinými dodavateli deklarují firmy rozmístěné napříč Českou republikou.
„Fotovoltaika je investice na desítky let a komplikace s jedním dodavatelem automaticky neznamenají konec celého projektu. Řada firem je připravena navázat na původní instalaci, provést potřebné úpravy a pomoci zákazníkům uvést elektrárnu do bezpečného a spolehlivého provozu,“ doplňuje Jan Krčmář.
Zájemci mohou seznam firem najít na webu Solární asociace. Po zaškrtnutí možnosti „Servis po jiných dodavatelích“ se zobrazí společnosti, které tyto služby poskytují. Konkrétní rozsah a podmínky spolupráce si zákazníci následně sjednávají přímo s vybranou firmou. V příštích týdnech Solární asociace přidá i možnost filtrovat podle instalované technologie.
Solární asociace je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky, které si zakládá především na transparentnosti a profesionalitě.