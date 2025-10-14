Nejnavštěvovanější odborný web
Vertikální panely míří na česká pole a rozšiřují možnosti agrovoltaiky

14.10.2025
Solární asociace, spolek
Ministerstvo zemědělství ČR vydalo dlouho očekávanou aktualizaci vyhlášky, která zásadně rozšiřuje možnosti využití agrovoltaiky. Nově ji bude možné umístit i na ornou půdu, pokud se na ní alespoň jednou za tři roky bude pěstovat zelenina s vysokou nebo velmi vysokou pracností. Tento zdánlivě formální krok otevírá cestu moderním vertikálním systémům, jejichž instalace u nás na rozdíl od dalších evropských zemí zatím nebyla prakticky možná.

Přelom pro zemědělce i energetiku


Agrovoltaika je moderním trendem v efektivním hospodaření. Zemědělská půda je využívána dvojím způsobem – pro pěstování potravin a současně pro výrobu obnovitelné energie. Solární panely navíc mohou chránit úrodu před klimatickými extrémy, jako je sucho nebo nadměrné sluneční záření. Dosud byla tato technologie v Česku legislativně omezena převážně jen na vinice a ovocné sady, což její využití výrazně limitovalo. Díky nové úpravě se nyní otevírá prostor pro její využití u mnohem širšího okruhu zemědělců. Novela vyhlášky totiž umožní instalaci fotovoltaiky na svislé konstrukce i na ornou půdu.

Agrovoltaika je moderní nástroj českého zemědělství a energetiky. Podpisem aktualizované vyhlášky bude mít Česká republika jednu z nejkvalitnějších sektorových legislativ v EU, která pomůže zachovat konkurenceschopnost českého zemědělského, energetického i průmyslového sektoru,“ uvádí k tomu Jiří Bím, vedoucí sekce povolovacích procesů a agrovoltaiky Solární asociace a dodává: „Rozšíření okruhu plodin je klíčové pro plynulý a férový rozvoj agrovoltaiky. V kombinaci se zeleninou lze využívat vertikální systémy orientované na východ a západ, které nepřispívají k polední nadprodukci elektřiny, ale dodávají elektřinu do sítě ráno a večer, čímž pomáhají stabilizovat elektroenergetickou soustavu.

Posílení potravinové i energetické bezpečnosti

Možnost umístit fotovoltaiku na ornou půdu přináší výhody nejen zemědělcům, kterým pomáhá k diverzifikaci příjmů a zmírnění dopadů klimatických změn na plodiny (například omezením výparu vody nebo ochranou před kroupami). Zároveň snižuje závislost na fosilních palivech, posiluje stabilitu české energetiky a přispívá k produkci širšího spektra potravin na lokální úrovni. Má tak pozitivní přínos pro celou společnost.

V Evropě má kombinace zemědělství a obnovitelné energie dlouhodobě silnou podporu. Solární asociace v posledních letech organizovala studijní cesty do Německa, Francie, Rakouska nebo Nizozemska, kde se panely běžně kombinují s pěstováním zeleniny, obilovin i s chovem hospodářských zvířat. Tyto příklady potvrzují, že zemědělství a výroba obnovitelné energie se mohou účinně doplňovat.

Rozhodnutí Ministerstva zemědělství vítáme jako významný průlom. Agrovoltaika se díky této změně stává dostupnou i pro ty zemědělce, kteří nevlastní vinice či sady. Je to cesta k efektivnímu využívání půdy, podpoře energetické soběstačnosti a stabilní potravinové produkci. Věříme, že do budoucna se podaří otevřít prostor také pro agrovoltaiku na pastvinách,“ uzavírá Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace.


