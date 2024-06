TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Jak se zrodil první asymetrický střídač: společná cesta GoodWe a BayWa r.e.

Jak se zrodil první asymetrický střídač: společná cesta GoodWe a BayWa r.e.

Ing. Petr Varmuža, technický ředitel společnosti BayWa r.e., vypráví příběh o vývoji asymetrických hybridních střídačů pro český trh. Od svých prvních zkušeností s fotovoltaikou až po úzkou spolupráci s GoodWe Petr odhaluje klíčové momenty a inovace, které v poslední dekádě formovaly sektor obnovitelných zdrojů energie v ČR.

Zleva: Zdeněk Březina (Head of Supply Chain, BayWa r.e.), Ing. Jakub Fischer (Managing Director, BayWa r.e.), Thanasis Sakkas (Sales Director Channels, Europe, GoodWe), Jan Pohorský (Head of Sales, BayWa r.e.) u předání certifikátu autorizovaného distributora GoodWe pro rok 2024.

Petře, jak ses dostal k fotovoltaice a jak bys mohl shrnout své první zkušenosti a dojmy z tohoto oboru?

Po absolvování programu elektroenergetika na Vysoké škole Báňské v roce 2012 jsem získal práci v české firmě, která se zabývala výstavbou velkých fotovoltaických parků. Do roku 2013 byly u nás postaveny spousty solárních elektráren, z čehož tenkrát vzešli takzvaní solární baroni, kteří pokazili reputaci celému sektoru obnovitelných zdrojů v Čechách. Pojem fotovoltaika byl dlouhou dobu veřejností vnímán spíše negativně. Mnoho instalačních firem bylo tehdy z trhu vytlačeno.

Kde ses po těchto událostech, které negativně ovlivnily náš trh s fotovoltaikou, realizoval?

Po této roční zkušenosti jsem strávil zhruba tři roky ve fotovoltaickém exilu na instalacích solárních parků v zahraničí. Ve firmě jsem začínal jako projektant. Následně jsem se věnoval i samotným výstavbám těchto elektráren, jejich servisu, opravám a celkové údržbě. Bylo to relativně náročné období, jelikož jsme neustále přejížděli mezi více projekty napříč několika zeměmi. Dalo mi to ale nenahraditelnou zkušenost a zde jsem se opravdu vytrénoval.

Co tě motivovalo k návratu z fotovoltaického exilu a jaký byl tvůj první kontakt se značkou GoodWe?

Ke konci roku 2015 firma, pro kterou jsem pracoval v zahraničí, zanikla a mně se naskytla příležitost práce pro FV společnost v Čechách. Nastoupil jsem začátkem roku 2016, kdy byl zároveň spuštěn program Nová zelená úsporám, kterého jsme se chtěli jako firma zúčastnit. Hledali jsme proto nové technologie a poprvé se tak setkali se značkou GoodWe.

V té době na našem trhu značka GoodWe nebyla ještě příliš známá, čím vás oslovila?

Tenkrát zde byly v povědomí jiné značky. My jsme však chtěli vyzkoušet něco úplně nového, tak jsme hledali, vybírali, pročítali stovky datasheetů až jsme nakonec natrefili na čínskou firmu GoodWe, která měla hybridní systém, její technologie byly kvalitní a produkty cenově dostupné a zároveň jednoduché na instalaci. Objednali jsme tedy několik prvních kusů a začali s testováním.

Jak vlastně vznikla myšlenka asymetrického hybridního střídače?

V roce 2011 u nás byla vydána vyhláška upravující součtové měření na fázové, přičemž jsme se stali jednou z mála zemí s tímto typem měření spolu s dalšími třemi státy, které takto fungují. Zbytek světa operuje s klasickým součtovým. Tomu jsme se museli přizpůsobit, a tudíž jsme spolu s GoodWe začali hledat řešení pro to, aby asymetrie u střídačů umožnovala řídit každou fázi zvlášť. Do té doby žádné takové řešení na českém trhu nebylo.

Jak náročné bylo najít společnou řeč na toto téma a převést myšlenku do reality? Co bylo tím největším oříškem?

Myšlenka asymetrie byla na spadnutí a bylo nutné ji přednést kolegům v GoodWe, vysvětlit, proč tyto střídače vlastně potřebujeme, jaké by měly mít vlastnosti a jak by to měření vlastně mělo fungovat. Ideální řešení z technického hlediska jsme společně našli poměrně brzy. Složitější byla spíše ta ekonomická část vyjednávání, aneb jak přesvědčit takto velkého partnera, který ročně vyrobí kolem 300 tisíc střídačů, aby poskytl naší zemi, kde se v té době ročně prodávalo 3 tisíce kusů měničů, technologii s prvky, které v podstatě žádná jiná země na světě kromě té naší nevyužije.

Ale nakonec se to podařilo.

Podařilo, až nad naše očekávání. Ke konci roku 2018 jsme obdrželi první kusy měniče GW 10k ET series první generace, který používáme dodnes. U nás ve Frýdku-Místku jsme následně ještě doladili firmware, aby vše dávalo smysl a perfektně fungovalo. Tyto první kusy jsme začali prodávat na začátku roku 2019. Nastal obrovský boom, protože v té době již značka GoodWe byla u nás na trhu v povědomí, a tyto střídače zde neměly obdobu. Poté, co jsme na trh uvedli asymetrický hybridní střídač, bylo náhle 80 % veškerých rezidenčních instalací v republice stavěno na kombinaci střídače GoodWe tohoto typu s bateriemi Pylontech.

Jak dále probíhá vývoj od uvedení prvních měničů na trh před necelými šesti lety?

Rozhodně nezahálíme. Zatímco GoodWe vyvíjí hardware, my ve Frýdku-Místku intenzivně pracujeme na vývoji firmwaru, který se snažíme neustále zlepšovat a přizpůsobovat ve spolupráci s našimi čínskými partnery. Vyhodnocujeme naše data, na jejichž základě navrhujeme nová řešení pro vylepšení. Brzy mohou naši zákazníci na trhu očekávat střídač GoodWe 10k ET druhé generace.

Na co se můžeme těšit s příchodem nové generace střídače ET od GoodWe?

Střídač GoodWe ET druhé generace je již v procesu testování v naší zkušebně ve Frýdku-Místku. Tento měnič vyniká vysokou rychlostí v odezvách asymetrie, větší přetížitelností, má 3 MPP Trackery, 40 Ampér nabíjení, a tak dále. Je tam velký posun ve výkonu a kompaktnosti.

Jak vlastně probíhá celý proces samotného testování?

Když GoodWe vyvine nějakou novinku, putuje sem k nám do testovacího centra ve Frýdku-Místku. My býváme většinou jedni z prvních na světě, kteří obdrží první testovací kusy. U nás probíhají první zapojení a kontroly. U střídače testujeme MPP Trackery, postupně první, druhý, třetí, zda a jak funguje asymetrie, jakým způsobem se nabíjí a vybíjí baterie, zkrátka testujeme a ověřujeme veškeré vlastnosti a z dat poté vytvoříme report. V něm vysvětlíme, co jsme zjistili, popíšeme chyby, navrhneme řešení, jak je odstranit, jak vylepšit funkce a posunout je vpřed. Následně běží lhůta, ve které nám například zpět z GoodWe pošlou nový firmware či vysvětlí, co se změnilo. Poté znovu produkt testujeme, dokud nejsme se všemi funkcemi spokojeni.

O aktualizaci firmwaru:

GoodWe představuje aktualizaci firmwaru pro hybridní měniče na českém trhu

Co z tohoto partnerství mezi BayWa r.e. a globálními značkami jako je GoodWe vyplývá pro zákazníky? Co je tou přidanou hodnotou?

My zde ve spolupráci s GoodWe fungujeme jako testovací centrum, v naší laboratoři umíme odhalit problémy nasimulované v reálném prostředí. Ze všech distribučních firem v České republice máme s GoodWe historicky nejdelší vztahy, úzce spolupracujeme již 8 let. Neustále pracujeme na vývoji a aktualizacích firmwaru. Díky tomu známe naše portfolio produktů velmi detailně. Naši zákazníci mají tudíž jistotu, že nakupují od odborníků, kteří veškeré technologie ověřují a pečlivě testují. V čem BayWa r.e. též vyniká, je špičková technická podpora a servis. Naši technici pomáhají v terénu i na telefonní lince, přičemž 85 % technických problémů na lince jsou schopni odhalit a vyřešit ihned na základě svých odborných zkušeností. Zbylých 15 % řeší pak přímo s výrobci. Mimo technické podpory a reklamačního oddělení zde máme i autorizované technické středisko pro servis baterií Pylontech. Samozřejmostí je sdílení našeho know-how se zákazníky, instalačními firmami, a proto pro ně pořádáme webináře a odborná školení, která jim pomáhají nacházet ta nejlepší řešení pro jejich fotovoltaické instalace jejich koncových zákazníků.

Co bys na závěr osobně poradil zákazníkům při výběru fotovoltaiky?

Aby vsadili především na kvalitu, odbornost a technologie pro své projekty vybírali z portfolia otestovaných a ověřených produktů renomovaných společností s technickou podporou v češtině.