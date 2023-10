TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / GoodWe představuje aktualizaci firmwaru pro hybridní měniče na českém trhu

Výrobce měničů GoodWe oznámil významný pokrok uvedením aktualizace firmware, která je šitá na míru výhradně pro hybridní měniče GoodWe 5-10kW ET PLUS+ na českém trhu. Tato aktualizace je výsledkem spolupráce mezi společností GoodWe a jejím dlouhodobým distribučním partnerem, BayWa r.e. v České republice, ve spolupráci s technickým ředitelem Ing. Petrem Varmužou a angažovaným týmem technické podpory.

Nový firmware DSP 11 a AMR 27 posunuje výkon měniče na novou úroveň. Umožňuje fotovoltaickému systému rychleji reagovat na změny v energetické poptávce a podmínkách sítě, což zajišťuje efektivní výrobu a dodávku energie pro vlastní spotřebu.

Co se zlepšilo?

Možnost přetížení: Firmware přináší 20% zvýšení výstupní kapacity pro každou jednotlivou fázi měniče. Zejména model GW10K-ET s nominálním výkonem 10 kW může nyní dodat výkon do jedné fáze 4 kW, což je významné zlepšení oproti předchozí limitované hodnotě 3,3 kW. Tato funkce, dostupná pouze v rámci českého nastavení, umožňuje asymetrické výstupy energie. To znamená, že uživatelé mohou efektivněji využívat solární a akumulovanou energii pro vlastní spotřebu.

Rychlá odezva: Aktualizovaný firmware zajišťuje rychlejší reakce měničů na změny zátěže nebo výroby energie. Tato aktualizace firmware se vztahuje na sérii měničů ET PLUS+ s výkonem od 5 do 10 kW.

„V GoodWe věříme ve spolupráci a úzce spolupracujeme se svými místními partnery, abychom porozuměli a zohlednili specifické potřeby trhu. Aktivní spoluprací s našimi distributory jsme schopni vyvíjet řešení, která skutečně rezonují s trhem. Jsme nadšeni, že představujeme na český trh novou aktualizaci pro naši sérii měničů ET Plus, která poskytuje našim uživatelům efektivnější a inovativní energetické úložiště,“ uvedl Ali Bouattour, technický ředitel GoodWe EMEA.

Jak získat aktualizaci firmware:

Pro získání této aktualizace firmware pro měniče GoodWe 5-10kW-ET PLUS+ mohou instalační firmy využít možnost aktualizaci provést pomocí Bluetooth donglu, který je součástí balení střídačů, nebo požádat o vzdálenou aktualizaci od technické podpory společnosti GoodWe, BayWa r.e. CZ nebo od dalších partnerů.

Pro další podrobnosti ohledně aktualizace firmware a technické podpory kontaktujte naši místní technickou podporu na adrese service.cz@goodwe.com nebo volejte +420 232 232 237. Zákazníci společnosti BayWa r.e. se mohou obrátit na adresu podpora@baywa-re.cz. Můžete si být jisti, že tato aktualizace v žádném případě neohrozí záruky produktu ani prodejní služby.