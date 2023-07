TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Memodo navazuje významnou spolupráci s firmou AIKO

Memodo navazuje významnou spolupráci s firmou AIKO Společnosti podepsaly rámcovou dohodu o solárních panelech v celkové kapacitě 1,3 GW

V červnu 2023 započala oficiální spolupráce s AIKO, největším výrobcem solárních článků na světě. Evropský velkoobchod s pobočkami v Mnichově, Praze, Utrechtu a Veroně bude distribuovat prémiové panely společnosti AIKO po celé Evropě a rozšíří tak své portfolio o panely s rekordní účinností na trhu. Partnerství mezi oběma společnostmi bylo oficiálně zpečetěno slavnostním ceremoniálem, který se na počest podpisu smlouvy uskutečnil 14. června v Mnichově.

Memodo bude distribuovat prémiové solární moduly AIKO napříč Evropou. „Vždy hledáme nové možnosti, jak našim zákazníkům poskytnout přidanou hodnotu a posunout jejich podnikání na vyšší úroveň. Moduly AIKO jsou přesně takovým produktem," vysvětluje Tobias Wenleder, zakladatel společnosti Memodo. Lukáš Růžička, CEO české společnosti Memodo, jej doplňuje:

„AIKO sdílí to, co považujeme za zastřešující cíl, o který by náš průmysl měl usilovat: uhlíkově neutrální budoucnost.”

Společnost AIKO se jako světový lídr v oblasti fotovoltaických technologií věnuje vývoji produktu a technologickým inovacím již od svého vzniku. Nedávno tak překonala svůj vlastní rekord – účinnost panelů vyšší než 24 %.

Spolupráce mezi oběma společnostmi zahrnuje produkty s celkovou kapacitou 1,3 % GW. „Tato spolupráce nabízí potenciál obrovského vlivu na udržitelnost. Společně přinášíme do Evropy čistou solární energii a vytváříme ekologičtější budoucnost," říká Chen Gang, předseda představenstva společnosti AIKO.

Zástupci společností Memodo a AIKO podepsali smlouvu ve středu 14. června v průběhu exkluzivní slavnostní ceremonie v Mnichově.

Aby spolupráce vešla do povědomí v rámci odvětví i mimo něj, probíhala rozsáhlá komunikace v rámci The smarter E Europe, největšího evropského energetického veletrhu v Evropě, který se uskutečnil 14.–16. června v Mnichově. Krátké představení produktů AIKO z Intersolaru od našich Energy:Experts naleznete zde.