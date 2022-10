TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Solar Global rozbíhá novou vlnu pozemních fotovoltaik. Nové zelené zdroje pomohou posílit energetickou nezávislost Česka

Solar Global rozbíhá novou vlnu pozemních fotovoltaik. Nové zelené zdroje pomohou posílit energetickou nezávislost Česka

Skupina Solar Global zahájila výstavbu prvních dvou fotovoltaických elektráren o celkovém výkonu téměř 2 megawatty, které vyrostou na nezemědělských pozemcích na Prostějovsku.

V dané lokalitě Ochoz již 12 let funguje a čistou energii vyrábí 3,5megawattový solární park. Nově přibydou ve stejném areálu další dva parky s výkonem 976,8 kilowatt a 990 kilowatt. Projekty s očekávanou investicí 38 milionů korun jsou realizovány s 35procentní podporou Modernizačního fondu. Každý rok přinese výroba čisté sluneční elektřiny celkovou úsporu téměř 2 tisíc tun oxidu uhličitého. Společnost počítá, že plochu solární elektrárny využije také pro chov ovcí, které se tak efektivně a ekologicky postarají o údržbu pozemku.

„Po 12 letech se vracíme do Česka s možností vybudovat větší solární park. Těší nás, že naším úsilím podpořeným Modernizačním fondem pomůžeme chránit životní prostředí i posílit českou energetickou nezávislost. Postupně zvyšující se množství levné solární elektřiny navíc pomůže k dostupným účtům za energie pro domácí spotřebitele,“ uvádí k výhodám restartu fotovoltaiky v Česku Vítězslav Skopal, předseda představenstva skupiny Solar Global.

Jde přitom o první projekt z celkem 9 úspěšně vysoutěžených podpor získaných z Modernizačního fondu. Plány Solar Global počítají s realizací celkem až 31 megawattů, které mohou vyrůst ve Zlínském, Moravskoslezském či Středočeském kraji. K solárním elektrárnám mají přibýt také bateriová úložiště s kapacitou 11 megawatthodin. Na třech lokalitách pak počítá Solar Global také s akumulací pomocí výroby zeleného vodíku.

Zahraniční expanze

Solar Global expanduje také na řadě evropských trzích. Další projekty v řádu desítek megawattů připravuje ve Španělsku, Německu, Polsku či Rumunsku. Nejblíže dokončený projekt je Geaca (ve středním Rumunsku) s výkonem 3,5 megawattů. Stavba solárního parku začala v září 2022 a předpokládaný termín dokončení je do konce letošního roku.

„Evropa cítí, že právě solární energie je rychlý recept na posílení energetické bezpečnosti a nezávislosti na ruském zemním plynu. Na zahraničních projektech těžíme z výhody dobře nastaveného systému přípravy a schvalování nových projektů. Vše běží pružně s cílem zajistit pro danou zemi dostatek levné energie nezávislé na Rusku. Potěšilo by nás, pokud by takový přístup měla i Česká republika. Pomohlo by například zařazení projektů obnovitelných zdrojů mezi zdroje budované ve veřejném zájmu,“ uzavírá Vítězslav Skopal.