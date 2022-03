Hledání nejlepších ekologických nápadů Česka neustává. Nominace projektů dalšího ročníku E.ON Energy Globe vrcholí

Iniciativa Ukliďme Česko, aplikace Nesnězeno, obec Hostětín nebo naposledy Domov Podhradí. To jsou čtyři rozdílné projekty, které měly jedno společné – zaměření na ekologii, udržitelný způsob života, úspory energií a také sošku za vítězství v ekologické soutěži E.ON Energy Globe.

Soutěž už od roku 2008 hledá nejlepší ekologické nápady Česka. Do 27. března je ještě otevřená nominace projektů pro letošní rok. Kdo bude čtrnáctým vítězem? Na tom se svými nominacemi i hlasy podílí široká veřejnost. Vítěz pak získá od E.ONu hlavní cenu 300 000 korun na další rozvoj svého projektu.

„Každý rok obdivuji, kolik zajímavých a kreativních nápadů se nám do soutěže hlásí a už teď se těším, jaké projekty se probojují do finále letos,“ říká Jan Zápotočný, místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie. Za dobu svého fungování E.ON Energy Globe shromáždil už na 3 300 nominací projektů. V posledních letech se počty nominovaných rozrůstají do kvality i kvantity. Například v minulém roce se přihlásilo na 300 projektů.

Z přišlých nominací pak odborná porota, v jejímž čele jsou zástupci Akademie věd České republiky, vybírá finálové projekty. Letos poprvé bude vybírat pět nejlepších projektů bez dalšího zařazení do kategorií. Šestý finalista pak vzejde z další pětice vybraných porotou. Divokou kartu mu ale během května udělí svým hlasování široká veřejnost, která pak následně mezi finalisty vybere i celkového vítěze. Finálová šestice tak bude známá na konci července.



Vítěz roku 2019 Vítěz roku 2019

Nominace jsou možné do 27. března

„Nominovat svůj projekt může každý do 27. března letošního roku. Poté přihlašování uzavřeme a začneme vybírat finálové projekty a pětici projektů pro udělení divoké karty,“ upozorňuje Vladimíra Gláserová, koordinátorka soutěže E.ON Energy Globe. Posílat své nominace může veřejnost prostřednictvím webu www.energyglobe.cz nebo na email energyglobe@eon.cz.„A nemusí to být přímo hotový projekt, ale i nápad. Když zaujme, může mu pak výhra pomoci v rozjezdu,“ dodává Gláserová.

Na vítěze čekají zajímavé ceny a možnost utkat se například ve světovém finále Energy Globe tak, jako se to v loňském roce povedlo obci Hostětín. Zkrátka ale nepřichází ani ostatní finalisté. Vyhlášením však nic nekončí. Společnost E.ON je s účastníky i nadále v kontaktu a snaží se je začlenit do další spolupráce. Příkladem může být aplikace Nesnězeno. Společně s ní pomáhal E.ON dovážet jídlo zdravotníkům v době pandemie. Spolupracuje také s iniciativou Ukliďme Česko a dalšími.



Vítězové jednotlivých kategorií soutěže E.ON Energy Globe 2021, společně s Claudii Viohl, generální ředitelkou E.ONu v České republice Vítězové jednotlivých kategorií soutěže E.ON Energy Globe 2021, společně s Claudii Viohl, generální ředitelkou E.ONu v České republice

O soutěži E.ON Energy Globe

Soutěž E.ON Energy Globe je nejvýznamnější české ocenění v oblasti ekologie. Jedná se o mezinárodní soutěž (Energy Globe Award), kterou v České republice již od roku 2008 pořádá energetická společnost E.ON. V rámci soutěže jsou oceňovány projekty a inovativní nápady v oblasti životního prostředí a úspor energií. Za dobu své existence soutěž přilákala už více než tři tisíce projektů. Vítěz české soutěže pak zastupuje Českou republiku na světovém finále. Více informací o soutěži najdete na webu www.energyglobe.cz.