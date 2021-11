Diskuze: jak v ČR znovu postavit velkou fotovoltaickou elektrárnu

Po deseti letech nečinnosti se v ČR začnou znovu stavět velké fotovoltaické elektrárny. Jaké příležitosti a výzvy to přináší pro firmy i pro investory? Jak se promítnou trendy akumulace nebo agrofotovoltaiky? Na tyto a další otázky se zeptáme našich hostů při kulatém stolu TZB-info.

Deset let je výstavba velkých fotovoltaických parků v ČR zastavena. Nyní přichází investiční příležitost v podobě modernizačního fondu nebo aukcí na výkupní ceny. Ve prospěch větších instalací obnovitelných zdrojů se postupně kloní i politická reprezentace. V ČR ale není moc firem, které by si zvládly uchovat zkušenosti až do dneška. Jak se s výstavbou pozemní fotovoltaiky vypořádají? A jak jsou připraveni na trendy, které se mezitím ve fotovoltaice objevily?

Ve studiu TZB-info ke kulatému stolu usednou:

Lukáš Jelínek , Enery

, Enery Miroslav Calda , Atlantis

, Atlantis Martin Sedlák, Svaz moderní energetiky

Kulatý stůl můžete sledovat online v úterý 23. 11. na portálu TZB-info, nebo později ze záznamu na našem Youtube kanálu.

Webinář se koná v rámci programu Aquatherm Praha PREVIEW

Aquatherm Praha PREVIEW je 3denní on-line program 23.–25. 11. 2021, který bude věnován aktualitám z technického zařízení budov a bude tak „ochutnávkou“ témat pro jarní veletrh Aquatherm Praha v březnu 2022. Veletrh pořádá MDL EXPO a TZB-info je generálním dodavatelem doprovodného programu.

Součástí Aquatherm Praha PREVIEW bude webinář o Vytápění LPG, webinář Dálková správa domu, rozhovory a komentáře ze studia v redakci TZB-info a 1,5 hodinový on-line pořad Rekonstrukce a provoz bytových domů, který bude navazovat na stejnojmennou fyzickou konferenci 3. 11. 2021 v Praze.