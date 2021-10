ERÚ chce odstranit bariéry sdílení elektřiny v bytových domech

Komunitní energetické projekty zřejmě nebudou muset čekat několik let na přijetí nového energetického zákona. Energetický regulační úřad je totiž plánuje podpořit změnou vyhlášky o pravidlech trhu s elektřinou. Díky tomu by se sdílení elektřiny například ze solární elektrárny v bytových domech mohlo realizovat již od roku 2023.

Změna vyhlášky by měla umožnit existenci komunit v bytových domech jako samostatných subjektů zúčtování. Díky tomuto uspořádání by zákazníci v jednotlivých bytech mohli uspořit na ceně společně vyrobené elektřiny, kterou by si mezi sebe rozdělili dle předem domluveného klíče. Změnu vyhlášky, jejíž finální znění je zatím předmětem diskuzí, by měl ERÚ schválit během roku 2022, s účinností od 1. 1. 2023.

„Chystanou změnu vítáme, protože posilování energetické soběstačnosti domácností je jedním z řešení současné cenové krize v energetice,“ komentuje právnička Frank Bold Laura Otýpková. „Rozvoj decentralizované energetiky je přitom také klíčovou součástí širší energetické transformace, která v současnosti probíhá,“ dodává.

Pro projekty komunitní energetiky bude možné od roku 2022 čerpat investiční dotace v rámci Modernizačního fondu. Dotaci pro instalaci výroben v bytovém sektoru a neinvestiční podporu pro energetický management bude možné získat z Národního plánu obnovy skrze program Nová zelená úsporám.

Změnu pravidel představili zástupci ERÚ na konferenci 21. 10. 2021 “Rozvoj lokální energetiky a postavení provozovatelů LDS v měnícím se prostředí” pořádané Českou asociací provozovatelů lokálních distribučních soustav.

Další webinář z cyklu Bold future proběhne 2. listopadu. Experti ze skupiny Frank Bold a odborníci ze společností jako je ABRAST, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT, Atlantis Management, ŠKO-ENERGO či Czechinvest se tentokrát budou věnovat energetickým společenstvím, udržitelným budovám a zelenému financování.