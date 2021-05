TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Zvažujete fotovoltaiku? Jednoznačné důvody, proč zvolit Solax Power

Pro odborníky ze světa fotovoltaiky není společnost Solax Power novinkou. Dnes již patří ke světovým výrobcům střídačů a baterií.

Počátky společnosti sahají až do roku 2010 a již o rok později byl představen na trhu první síťový střídač. V roce 2013 pak přišel zlom a to v představení prvního hybridního střídače pro použití s bateriovým uložištěm. Od té doby již ve vývoji vzniklo několik dalších generací střídačů, včetně vlastních prvotřídních baterií Solax Triple Power. Právě na vývoj je ve společnosti Solax Power kladen enormní důraz. I z tohoto důvodu úzce spolupracuje více než 130 inženýrů a 200 vývojářů s přední univerzitou Zhejiang University v čínském „Silicon Valley“.

Intenzivní vlastní vývoj, know-how a silní partneři jsou důvodem proč Solax Power dnes patří ke špičce v oblasti fotovoltaiky. Kvalitu produktů potvrzuje i prestižní ocenění „Top Brand PV“ od německé poradenské společnosti EuPD Research, kterou společnost Solax Power získala již třikrát po sobě od roku 2018 v kategorii fotovoltaický střídač. Všechny nakupované komponenty do střídačů Solax Power jsou od předních světových výrobců (Hitachi, Santon, Texas Instruments a další). V současnosti navíc za Solax Power stojí investoři jako SPIC (jedna z pěti největších čínských energetických společností) a CTGC (jedna z největších světových energetických společností – největší vodní elektrárna světa).

Solax Power nabízí výtečný poměr ceny a kvality, ale mimo to nabízí řadu zásadních výhod. Jednou z hlavních výhod je široké porfolio, které pokryje aktuálně všechny možné požadavky zákazníků na síťový střídač, hybridní, nebo ostrovní systém. Při rozhodnutí stavby rezidenční, průmyslové, či komerční fotovoltaické elektrárny má zásadní roli (ne-li nejzásadnější) zvolení vhodného střídače.

Zásadní plus všech tří-fázových střídačů Solax Power je tzv. asymetrie. Ta slouží u tří-fázového systému k distribuci energie do každé fáze podle toho, kolik daná fáze potřebuje a rozdělení do fází tedy není symetrické. To ve finále přináší maximální spotřebu vlastní vyrobené energie, minimalizace přetoků do veřejné sítě a zároveň minimalizace spotřeby z veřejné sítě, což má zejména v českém prostředí zásadní význam.

Síťové střídače jsou nabízeny pro všechny možné instalace – od těch nejmenších 0,7 kW až po ty největší 60 kW pro komerční aplikace. Akumulátorové systémy mohou fungovat také off-grid jako ostrovní systémy, nebo s připojením na síť jako hybridní systém.





Pro spoustu uživatelů, zejména v residenční sféře, může být důležitý také vzhled systému a právě minulý rok vyhrál střídač Solax Power cenu pro inovativní design a průlomovou technologii v soutěži Red Dot Award Product Design 2021. Mimo atraktivní design se ale jedná o robustní odolné zařízení s krytím IP65, s možností umístění ve venkovním prostředí.

Tou nejvíce sofistikovanou variantou je právě hybridní systém. Uživatel si může zvolit od výkonu 3 kW až 10 kW, pro průmyslová řešení však lze paralelně propojit až 10 střídačů, tzn. výkon až 100 kW.

Akumulace energie je řešená pomocí lithiových akumulátorů Solax Triple v kapacitách 4,5 kWh, 5,8 kWh a 6,3 kWh. Do jednoho systému je možné sériově zapojit až 4 akumulátory a dosáhnout tak kapacity až 25,2 kWh. Pokud vezmeme v potaz ještě možnost paralelně zapojit až 10 systémů, maximální dosažitelná kapacita celého systému je 252 kWh. Jednoduchá instalace (balení obsahuje originální kabeláž), moderní design, životnost 6 000 cyklů při 90 % DOD řadí Solax Triple mezi špičku na trhu. Nově Solax Power přichází s novou generací 3 kWh akumulátorů s krytím IP67 a možností provozu v nepříznivých teplotách až −30 °C.

U hybridního systému Solax Power není nutno se limitovat v akumulaci energie pouze na LiFePo akumulátory. Kdo chce zvolit ekonomicky dostupnější variantu, může u jednofázového systému využít připojení k nízkonapěťovým olověným akumulátorům. Přes produkty od Solax Power nabízí GBC Solino také pro tuto „low cost“ variantu jednofázového hybridního systému v podobě prémiových, bezúdržbových olovo-uhlíkových akumulátorů včetně designového kabinetu pro uložení více kusů akumulátorů. Tyto akumulátory REX-C, od dnes již renomovaného výrobce Narada, vynikají zejména dlouhou životností a rychlým nabíjením.





Důležitou funkcí hybridních střídačů je backup (EPS). V provozním režimu EPS systém automaticky drží rezervu energie v akumulátorech pro případ blackoutu. Solax Power navíc, jako jedinný na trhu dokáže tuto funkci i v paralelním propojení více střídačů.

Společnost Solax Power neustále rozšiřuje pole své působnosti a aktuálně přichází již s druhou generací wallboxů. Fotovoltaika a elektromobily k sobě mají stále blíže a jejich spojení dává stále větší smysl. I proto se v Solax Power rozhodli jít tomuto trendu naproti a přijít s inovovaným wallboxem, který je schopný nabídnout více nabíjecích módů volbu míry nabíjení z fotovoltaiky, či rychlosti nabíjení (nabíjení čistě z fotovoltaiky, z veřejné sítě, či kombinace obou).





Při použití všech komponentů hybridního systému (střídač, akumulátor, wallbox, elektroměr…) od výrobce Solax Power se docílí dokonalé kompatibility a s ní spojené možnosti pro online monitoring systému přes uživatelsky přívětivou aplikaci, sloužící nejen pro sledování vlastní výroby a spotřeby, ale také pro vzdálený update systému a také vzdálené nastavování střídače a akumulátorů. Instalace i následný provoz je proto podstatně jednoduší a spolehlivější. Za spolehlivost jistě mluví i standardní záruka systému na 10 let (jak na baterie tak na hybridní střídače). Pro ještě větší zjednodušení instalace plánuje Solax Power přijít na trh s hybridním řešením ALL-IN-ONE s využitím baterií Triple 3.0.

Pro více informací se obraťte na nás – GBC Solino s.r.o.. Jsme oficiálním distributorem značky Solax a odborným velkoobchodem fotovoltaických produktů s historií již 20 let. Naši zkušení specialisté Vám rádi pomohou, zodpoví dotazy, nebo pomůžou při konfiguraci Vašeho efektivního FVE systému.