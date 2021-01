TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / ČEZ Prodej loni instaloval 660 střešních fotovoltaik a 514 tepelných čerpadel. Hitem je kombinace

I přes náročné podmínky způsobené pandemií covid-19 počet instalovaných solárních elektráren meziročně stoupl o čtvrtinu a tepelných čerpadel o téměř polovinu. ČEZ Prodej také rozšířil počet svých technologických a servisních center v Čechách a na Moravě. V letošním roce plánuje ČEZ Prodej další výrazný růst instalací.

Zákazníci mají čím dál větší zájem o propojení fotovoltaiky s bateriovými systémy. Těchto řešení ČEZ Prodej loni instaloval 485, což se rovná tříčtvrtinovému podílu všech instalací. Fotovoltaik s akumulací do vody ČEZ připojil 55.

Rostoucí poptávce zákazníků po bateriích šel ČEZ Prodej loni vstříc novým zařízením ČEZ Battery Box 1F EASY se základní kapacitou 4,8 kWh a maximálním výkonem napojené elektrárny 3,7 kWp. Toto řešení od českého výrobce OIG Power je určeno pro menší rodinné domy s nižší spotřebou nebo pro domy v nízkoenergetickém standardu, kterým stačí bateriový systém s menším výkonem a kapacitou. Zájem byl ale i o klasický ČEZ Battery Box Home s výkonem 7,2 až 12 kWh a maximální kapacitou elektrárny 10 kWp při připojení tzv. mikrozdrojem.

„Jsem rád, že i přes omezení způsobená COVID se nám loni podařilo potvrdit pověst špičkového dodavatele moderních energetických technologií. Postavili jsme o 123 střešních fotovoltaik a 156 tepelných čerpadel víc. V letošním roce plánujeme tento růst ještě zrychlit,“ říká generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Oblíbenou se stává kombinace fotovoltaické elektrárny s tepelným čerpadlem řízená jedním společným softwarem. Ten dokáže ovládat i další spotřebiče a technologie (osvětlení žaluzie, garáž, vyhřívání bazénu), takže je skutečně možné řídit celou domácnost jako chytrý dům. Aplikace pracuje také s předpovědí počasí a automaticky snižuje energetickou náročnost. Prakticky to funguje tak, že v nočních hodinách dochází k porovnávání aktuální venkovní teploty s denní předpovědí. Pokud je efektivnější topit později, systém nechá vychladnout místnosti o nastavenou hodnotu, která se v komfortu obyvatel prakticky neprojeví, ale výrazně sníží objem spotřebované elektřiny.

„Kombinace fotovoltaiky s tepelným čerpadlem a chytrým řízením zvyšuje efektivitu celého systému. Fotovoltaika na střeše vyrobí elektřinu a řídicí jednotka ji pošla tam, kde je zrovna energie nejvíc potřeba – buď se využije k fungování spotřebičů v domě, nebo k pohonu tepelného čerpadla, případně se uloží do teplé vody. Celkem si loni kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla pořídilo 120 zákazníků,“ vysvětluje Jakub Rous, manažer pro chytré technologie ČEZ Prodej.

ČEZ Prodej plánuje v letošním roce rozšířit svou síť technologických center a opět navýšit instalace fotovoltaických elektráren a tepelných čerpadel. Zároveň letošní nabídku rozšiřují o nejvýkonnější panely na trhu. Nové panely s výkonem 460 Wp jsou o 30 procent výkonnější, což znamená i úsporu místa na střeše. ČEZ Prodej zároveň využívá technologii zvanou Half-Cut, která umožňuje výrobu i v případě, že na panel dopadá stín domu nebo například stromu.

ČEZ celý projekt střešní fotovoltaické elektrárny s akumulací nebo tepelného čerpadla připravuje pro zákazníky na klíč a je schopen zajistit i financování, včetně vyřízení žádosti o dotaci. Poskytuje záruku 25 let na 80 % výkon panelů, 15 let na samotné panely, 10 let na ČEZ Battery Box a pětiletou záruku na práci. Majitelům fotovoltaických elektráren bez licence nabízí ČEZ Prodej výhodný produkt ELEKTŘINA PRO SOLÁRY se slevou na odebrané silové elektřině kompenzující nespotřebovanou elektřinu z fotovoltaiky, která jinak putuje bez účelu do sítě.

Víte že…

ČEZ Prodej nabízí službu na klíč, včetně přípravy dokumentace, dotačního poradenství, žádosti o připojení nebo úvěru?

Předpokládaná životnost panelů je 30 let a ČEZ Prodej poskytuje záruku 25 let na 80 % výkonu panelů, 15 let na samotné panely, 7 let na střídač s možností prodloužení a pětiletou záruku na práci?

ČEZ Prodej garantuje získání dotace z Nové zelené úsporám?

Garantovaných dotacích s myšlenkou, že všem zákazníkům jsme ji v loňském roce vyřídili bez jejich pracného oběhávání úřadů.

Pro instalaci fotovoltaických elektráren jsou vhodné střechy namířené na jih, na západ nebo na východ? Mohou být jak šikmé, tak rovné, musejí mít jen dostatečnou nosnost.

Jedna megawatthodina elektřiny vyrobené z fotovoltaické elektrárny ušetří téměř jednu tunu CO 2 , která by do atmosféry unikla, pokud by bylo stejné množství elektřiny vyrobeno z klasických uhelných elektráren?

, která by do atmosféry unikla, pokud by bylo stejné množství elektřiny vyrobeno z klasických uhelných elektráren? Si lidé na střechy nechávají nejčastěji nainstalovat fotovoltaické elektrárny o výkonu okol 5 kilowattů?

