Pět důvodů, proč pořídit fotovoltaiku právě teď

Pět důvodů, proč pořídit fotovoltaiku právě teď

Na fotovoltaiku s akumulací elektřiny do baterií nebo do tepla lze získat dotaci až 165 000 Kč. Domácí elektrárnu lze kombinovat s dalšími úsporami energie.

1) Přístupnost dotačního programu Nová zelená úsporám

Dotační program Nová zelená úsporám v roce 2020 zjednodušil technické podmínky potřebné pro schválení dotace. Program má za cíl podporovat snižování energetické náročnosti domů v České republice a jeho součástí jsou i dotace na řešení využívající právě fotovoltaiku.

Podpora se pohybuje od 35 000 Kč za základní fotovoltaickou stanici s ohřevem vody až do 150 000 Kč za pokročilé systémy s akumulací energie nebo chytrým řízením vytápění. Navíc v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji je podpora navýšena ještě o dalších 10 % – může se tak vyšplhat až na 165 000 Kč. To dělá fotovoltaiku dostupnější pro výrazně širší okruh lidí, a navíc zkracuje návratnost vstupních investic. Program je aktuálně vypsán do konce roku 2021 a není jisté, jestli bude takto štědrá podpora k dispozici i nadále. S ohledem na chystaný zákaz starých kotlů od roku 2022 je možné, že se dotační programy zaměří právě tímto směrem.

2) Inteligentní kombinace fotovoltaiky s vytápěním

Aby se investice do fotovoltaiky vyplatila, je potřeba využít maximum vyrobené energie. Protože nejvyšší spotřeba se v domácnostech obvykle míjí s dobou nejvyšší produkce panelů, využívají se různé systémy akumulace. Známá je možnost ukládat energii do ohřevu teplé vody nebo baterií. Relativní novinkou jsou ale inteligentní systémy řízení teploty v domě v závislosti na vyrobené energii.

Jedním z takových je TENGEO Powerheat+, který vyvíjí česká společnost Tenaur a svým zákazníkům ho dodává společnost ČEZ. Toto řešení využívá kombinaci fotovoltaiky a tepelného čerpadla k maximálně efektivnímu zužitkování získané energie pro vytápění, ohřev vody a chlazení. Uživatel může vše sledovat prostřednictvím jedné aplikace, do níž lze pro zjednodušení řízení domácnosti přidávat i další smart home zařízení. Řešení je navíc jedním z mála, které splňuje podmínky pro dotační titul C3.8 s podporou až 150 000 Kč, respektive 165 000 Kč. Jedná se tak o jedinečnou možnost, jak podpořit pořízení tepelného čerpadla i pro novostavby.

3) Možnost fotovoltaikou nejen vytápět, ale i chladit

Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky není užitečná jen k vytápění, většina čerpadel totiž umožňuje i pasivní chlazení. Pokud takové řešení není dostačující nebo tepelné čerpadlo není jeho součástí, lze fotovoltaiku díky systému TENGEO propojit i s klimatizací. S touto kombinací využijete přebytky z FVE – v létě například na ochlazení domova, aniž byste se museli obávat vysokého nárůstu účtů za elektřinu. Současné pořízení klimatizace navíc může usnadnit získání dotace nebo zlepšit využitelnost vyrobené energie. TENGEO je jedním z mála systémů, které podporují i chlazení, a tepelné čerpadlo k němu navíc můžete kdykoliv dodatečně přidat, abyste získali celoročně efektivní řešení.

4) Vysoká kvalita dostupných řešení

Fotovoltaika je technologií, která prochází neustálým vývojem. Panely se postupně staly cenově dostupnějšími, zároveň disponují vyšším výkonem a oproti dřívějším i lépe vypadají. Střídače a další komponenty nutné k ovládání a regulaci systému jsou spolehlivé a uživatelsky přívětivé.

Kvalitní fotovoltaický systém si tak může pořídit prakticky každý, kdo má vhodnou střechu, aniž by přitom musel mít jakékoli pokročilejší technické znalosti. V kombinaci s kvalitním systémem akumulace, například právě v podobě tepelného čerpadla, se pak vstupní investice může díky úsporám za energie vrátit již v horizontu 6 let. Životnost technologie je přitom daleko delší – u čerpadel může jít o 15–20 let a u panelů až o dvojnásobek.

5) Úspory již během nadcházející sezóny

Spousta lidí o fotovoltaice dlouhodobě uvažuje, ale vyčkává na pomyslný správný moment. Každým čekáním ale odkládají možnou úsporu na nákladech za energie. Jinými slovy, čím dříve systém pořídíte, tím dříve začnete šetřit. Pokud se rozhodnete v nejbližší době obrátit se na společnost Tenaur ze Skupiny ČEZ, můžete využívat vlastní vyrobenou energii již během letošního léta. Úspora se tak projeví už v příštím vyúčtování. Proč si takovou příležitost nechávat ujít?