ČEZ pomáhá přes Sunfire budovat evropskou vodíkovou energetiku Nové projekty se staví ve Francii a ve Španělsku

Německý Sunfire z portfolia investičního fondu ČEZ Inven Capital rozjíždí další významné projekty. Ve Francii vznikne výroba zeleného leteckého paliva, ve Španělsku zase vodík pomůže dekarbonizovat tamní keramický průmysl.

Evropa čím dál tím víc upíná pozornost k vodíku jako k náhradě za fosilní paliva. Momentálně je v Unii v provozu jen kolem 1 GW výrobní kapacity vodíku, plánuje se výstavba téměř 200 dalších projektů.

Francouzská energetická společnost ENGIE představila letos v únoru plán na výstavbu zeleného leteckého paliva v Normandii. Konsorcium s ambiciózním plánem začít vyrábět syntetický e-kerosin pomocí elektřiny z obnovitelných zdrojů a biogenního CO 2 . Kromě leteckých gigantů typu Airbus, Air France-KLM, výrobce letecké techniky Safran a provozovatele pařížských letišť Groupe ADP zahrnuje i německého specialistu na elektrolyzéry Sunfire. V něm drží od roku 2015 podíl ČEZ prostřednictvím svého investičního fondu Inven Capital.

„Sunfire jde v čele současných trendů zaměřených na zapojení vodíku do evropské energetiky. Podílí se na řadě pilotních projektů, které prošlapávají cestu masivnějšímu využití vodíku v rámci dekarbonizace kontinentu. Inven Capital přitom dokázal potenciál společnosti Sunfire odhadnout již v roce 2015,“ říká Tomáš Pleskač, člen představenstva ČEZ a ředitel divize nová energetika a distribuce.

Pro Sunfire francouzský projekt představuje již druhý podobného rázu: loni v létě se stal členem jiného konsorcia, které vybuduje demonstrační jednotku na výrobu zeleného leteckého paliva v Norsku. První evropská „power-to-liquid“ (energie do tekutiny) výrobna by se z 10 milionů litrů e-kerosinu ročně měla postupně do roku 2026 dostat až na úroveň 100 milionů litrů ročně, celková odhadovaná investice činí 500 mil. euro.

Sunfire na začátku letošního roku koupil švýcarskou společnost IHT Industrie Haute Technology, specializovanou na výrobu elektrolýzních zařízení, čímž se stal třetím největším poskytovatelem vodíkových technologií v Německu (po Thyssengruppe a Siemens). „Evropa bere vodík velmi vážně a Sunfire hraje v této oblasti klíčovou roli. I proto se jeho generální ředitel Nils Aldag stal členem Evropské aliance pro čistý vodík, konkrétně poradní skupiny, která má na starost průmyslové využití vodíku,“ uvedl Ivo Němejc z Inven Capital.

Na sever i na jih

Elektrolyzéry z dílny Sunfire se ale uplatňují nejen na severu Evropy. Začátkem února firma oznámila svou účast ve sdružení celkem 40 organizací ze Španělska, Německa, Švýcarska, Itálie a Řecka, které si klade za cíl výrazně dekarbonizovat španělský keramický průmysl. V současné době je primárním zdrojem energie zemní plyn, Sunfire by měl dodat alkalický tlakový elektrolyzér o výkonu 100 MW na výrobu zeleného vodíku.

Mezinárodní projekt, jehož se účastní mimo jiné i italská energetika Enel, chce pokrýt celý hodnotový řetězec, od výroby a skladování zeleného vodíku až po distribuci a koncové uživatele. Výrobna vznikne poblíž Castellonu, kde je soustředěno 95 % španělského keramického průmyslu, zodpovědného za 33 procent uhlíkových emisí ve valencijském regionu. Provoz by mohla zahájit už v roce 2024.

Sunfire se tak svými projekty trefuje do současného trendu podpory rozvoje evropské vodíkové ekonomiky. Vodíková strategie Evropské komise z roku 2020 počítá s instalací minimálně 6 GW kapacit elektrolyzérů během čtyř let. Do roku 2030 pak počítá se vznikem až 40 GW výkonu, schopného dodávat 10 milionů tun zeleného vodíku ročně. Pro srovnání, současná kapacita 107 evropských vodíkových výroben se podle studie DLA Piper pohybuje kolem 1 GW.