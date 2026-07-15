Je podpora elektřiny z bioplynu drahá, nebo se státu vrací jinak?
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Je podpora elektřiny z bioplynu drahá, nebo se státu vrací jinak?
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Bioplynovým stanicím postupně končí podpora po dvaceti letech provozu. vyplatí se je dále podporovat? Jejich význam je totiž mnohem širší než jen výroba zelené elektřiny. Od vytápění obcí přes zpracování biologických odpadů až po výrobu organického hnojiva a podporu elektrizační soustavy. Jakou budoucnost mohou mít tato zařízení a co rozhodne o jejich dalším provozu?
Kněžice byly první českou obcí, která využila bioplynovou stanici k vybudování obecního teplárenství. 17. června 2026 se proto právě zde uskutečnila tisková konference k ukončení původní podpory výroby elektřiny z bioplynu. Proč by se měl bioplyn dále podporovat?
Na příkladu Kněžic je dobře vidět, že často nejde jen o výrobu elektřiny. Místní zařízení zpracovává odpady, vyrábí teplo a zásobuje obec prostřednictvím vlastní teplovodní sítě. Ukončení takového provozu by tak mělo širší dopady než jen vypnutí zdroje zelené elektřiny. Jaké možnosti mají podobné provozy do budoucna? Podrobnosti se dozvíte ve videu.
Kněžice využívají bioplynovou stanici společně s kotelnou na biomasu. Teplo putuje do domácností, školy, školky, domova seniorů i dalších obecních budov. Součástí systému je také výroba teplé vody a obec hledá způsob, jak lokálně využívat i vyrobenou elektřinu. Jaké překážky tomu dnes brání? Dozvíte se ve videu.
Proč prostě nezačnou vyrábět biometan?
Jednou z alternativ pro bioplynové stanice je přechod na výrobu biometanu, který má univerzálnější využití než bioplyn. Jenže ne všude se to vyplatí a Kněžice jsou ten případ. Podrobnosti jsou vysvětlené ve videu.
I bez biometanu nabídnou bioplynové stanice řadu služeb, pro které je stojí za to provozovat. Vzniká v nich digestát využívaný jako organické hnojivo, zpracovávají se biologické odpady a vytvářejí pracovní místa. Bioplynka je zároveň řiditelný zdroj a může přispět k regulaci elektrizační soustavy, i když nefouká a nesvítí.
V dalších letech bude bioplynových stanic s končící podporou rychle přibývat. Debata proto nesměřuje jen k ceně vyrobené elektřiny, ale také k tomu, jakou hodnotu mají teplo, zpracování odpadů, digestát nebo lokální soběstačnost a úspora emisí. Jaké řešení navrhují odborníci i zástupci samospráv? Podívejte se na video.