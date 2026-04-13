Baterie připojená k větrné i solární elektrárně – řešení skupiny TESLA Energy Group
Bateriové úložiště o výkonu 3 MW a kapacitě 6,7 MWh je jediné v České republice, které je na společném místě propojeno s větrnou elektrárnou o výkonu 4,26 MW a fotovoltaickou elektrárnou o výkonu 2 MW.
Jedinečné zařízení na bateriové úložiště
Chytré řešení skupiny TESLA Energy Group slouží jako spojení mezi výrobou, skladováním a energetickým systémem.
Projekt, který kombinuje výrobu elektřiny z větru a fotovoltaiky s bateriovým úložištěm a inteligentním řízením do jedné funkční jednotky, která umožňuje flexibilní provoz, aktivní účast na energetických trzích a vyšší stabilitu přenosové soustavy.
Takto by se dalo stručně popsat velkokapacitní bateriové úložiště (BESS) v hodnotě 72 milionů českých korun (ekvivalent 2,94 milionu EUR), které skupina TESLA Energy Group (TEG) uvedla do provozu poblíž malé vesnice Žipotín v Pardubickém kraji.
Technické uspořádání umožňuje efektivní práci s přebytky výroby, kompenzaci výkyvů v dodávkách a reakci na provozní a komerční potřeby energetického systému. Kapacita skladování může pokrýt spotřebu přibližně tisíce domácností najednou a kapacita systému umožňuje opakované cykly nabíjení a vybíjení během dne.
„Projekt v Žipotínu ukazuje, že kombinace obnovitelných zdrojů, baterií a inteligentního řízení není jen technologickou vizí, ale plně funkčním řešením pro skutečný provoz energetického systému,“ říká Roland Tóth, předseda představenstva skupiny TESLA Energy.
Technologické řešení dodávané TEG je založeno na třech kontejnerových jednotkách s kapacitou více než 2,2 MWh každá a třech měničích, každý s kapacitou 1 MW. Kontejnery jsou tepelně izolované, což je řešení, které TESLA Energy Group používá ke snížení spotřeby energie při provozu. Díky izolaci jsou požadavky na regulaci teploty nižší a systém má nižší vlastní spotřebu.
Systém využívá bateriové články CATL a pokročilou regulaci teploty, která kombinuje klimatizaci a vodní chlazení, což zajišťuje stabilní provoz baterií v letních i zimních podmínkách a přispívá k jejich dlouhé životnosti.
Řešení také zahrnuje hasicí systém na inertní plyn a kontinuální monitorování všech klíčových provozních parametrů. To umožňuje včasné rozpoznání provozních odchylek a zajištění vysoké úrovně bezpečnosti při dlouhodobém provozu velkokapacitního bateriového systému.
Inteligentní řízení EMAN24 propojuje výrobu, síť a trh
Základní přidanou hodnotou projektu je vlastní řídicí systém EMAN24, který Tesla Energy Group sama vyvíjí. Hodnotí výrobu z větrných a fotovoltaických elektráren, stav baterií a energetické toky v místě připojení v reálném čase. Na základě provozních a obchodních požadavků řídí nabíjení, vybíjení nebo pohotovostní režim skladování a umožňuje jeho aktivní zapojení do trhu s elektřinou a poskytování doplňkových služeb.
„Nejde jen o samotnou baterii, ale o schopnost celého systému rychle a předvídatelně reagovat na potřeby sítě a trhu. EMAN24 slouží jako spojka mezi výrobou, skladováním a energetickým systémem,“ dodává Jan Jiroušek, projektový manažer skupiny TESLA Energy Group.
Rychlá realizace a další rozvoj projektu
Od podpisu smlouvy v prosinci 2024 až po zkušební provoz v srpnu 2025 byl projekt realizován v extrémně krátkém čase. V současnosti se bateriové úložiště používá především pro podnikatelskou flexibilitu na trhu s elektřinou, zatímco certifikace pro poskytování doplňkových služeb je v procesu.
V budoucnu investor plánuje rozšířit projekt směrem k místní energii a přímým dodávkám elektřiny v regionu. „Projekt v Žipotínu je tedy praktickou ukázkou toho, jak lze moderní energetická řešení využívat v regionálním měřítku,“ vysvětlila skupina TEG ve své tiskové zprávě.
O společnosti TESLA Energy Group
TESLA Energy Group a.s. navazuje na bohatou historii značky TESLA, která byla založena v roce 1921. Od roku 2023 je TESLA Energy Group součástí průmyslové skupiny TESLA ENERGY HOLDING. TESLA Energy Group se zaměřuje na implementaci bateriových úložišť a působí nejen v České republice a na Slovensku, ale také v dalších středoevropských zemích, jako jsou Maďarsko, Chorvatsko, Polsko, Rakousko a Bulharsko. Například v Záhřebu v Chorvatsku realizovala projekt bateriového úložiště pro nabíjecí HUB s výkonem 500 kW a kapacitou 558 kWh, a v Maďarsku postavila úložiště s výkonem 3× 499 kW a kapacitou 3× 1 677 kWh pro velkou fotovoltaickou elektrárnu.
TESLA Energy Group spolupracuje se dvěma z největších světových výrobců a vývojářů bateriových systémů pro stacionární energii, CATL a EVE, a využívá jejich nejmodernější technologie. Společnost klade důraz na technologickou kvalitu a dlouhodobou spolehlivost řešení. Celková instalovaná kapacita systémů TESLA Energy Group dosahuje přibližně 50 MW a kapacita přesahuje 100 MWh.
Mezi hlavní projekty v České republice patří instalace pro UCED Bio v Kutné Hoře s kapacitou 4 MW a kapacitou 4 477 kWh (bateriový systém 1C), bateriové úložiště pro TRCZ s.r.o. (Toyota) s kapacitou 1 300 MWh v Lovosicích nebo instalace pro Veolia v Levicích s kapacitou 2 914 kWh. Mezi důležité realizace ve Slovenské republice patří například projekt ve Vlkanové s výkonem 3 780 kW a kapacitou 5 590 kWh, který je největší vnitřní instalací ve střední a východní Evropě. To však bude platit pouze do září 2026, kdy spustíme provoz vnitřní instalace v České republice s kapacitou 7,3 MWh.
Tesla Energy Group vyvíjí vlastní softwarový systém pro inteligentní řízení, analýzu a přehled energetické účinnosti bateriových úložišť pod názvem EMAN24. Společnost připravuje softwarové řešení přesně přizpůsobené každému klientovi.
Společnost se aktivně připravuje na budoucí technologické změny vývojem a implementací pokročilých systémů bateriového úložiště. TESLA není prodejcem bateriových systémů, je vývojářem a výrobcem vlastních hi-tech bateriových řešení, čímž pokračuje v 75leté tradici elektrické značky TESLA.