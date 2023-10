TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Nové bateriové úložiště MES podpoří využití vlastní vyrobené energie z OZE

Nové bateriové úložiště MES podpoří využití vlastní vyrobené energie z OZE

Nová bateriová úložiště MES bude společnost AERS dodávat v konfiguracích s výkonem 100, 150 a 200 kW a kapacitou od 96 do 576 kWh. Tyto akumulační stanice středních výkonů se tak zařadí po bok „starších a větších“ kontejnerových či interiérových řešení SAS. Novinka se veřejnosti poprvé představí na expozici AERS na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně v pavilonu V na expozici č. 139.

Společnost AERS, člen holdingu Fenix Group, vyvinula a dodává už několik let velkokapacitní špičkovací stanice, určené pro průmyslové aplikace. Její špičkovací stanice SAS typu Battery Energy Storage Systems s kapacitou v řádu stovek kWh jsou osazeny bateriemi LiFePo4 a fungují dobře a k plné spokojenosti majitelů několika středně velkých výrobních závodů.

Součástí nabídky pro komerční, průmyslové a výrobní areály se loni stalo kontejnerové řešení SAS s modulární kapacitou od 300 kWh do 600 kWh a výkonem 360 kW. Tyto kontejnerové špičkovací stanice lze umístit jak in-house, tedy do technických místností firmy, tak ve verzi kontejneru do exteriéru. Kapacitu SAS lze řetězením a navýšením počtu kontejnerů zvyšovat zcela dle potřeb investora.

„MES je primárně určena pro malé nebo střední výrobní závody, pro obchodní centra, prodejny aut, centra služeb nebo zemědělské podniky. Použití je velmi široké, vždy záleží na vyhodnocení spotřeby, kterou mají klienti v průběhu roku,“ říká Cyril Svozil, zakladatel a předseda správní rady Fenix Group a.s. a dodává: „Při jednáních s průmyslovými podniky se ukázalo, že mnoho z nich nepotřebovalo naše největší úložiště SAS a že poptávka po střední výkonové řadě je větší než u těch velkých celků.“

Výkonové verze úložiště MES nabídne společnost AERS v provedeních od 100 do 200 kW, kapacitně budou k dispozici konfigurace od 96 do 576 kWh

Nová bateriová úložiště MES jsou určena pro zajištění funkcí stabilizace odběrového diagramu v komerčních, průmyslových a výrobních areálech a pro podporu využití vlastní vyrobené energie z obnovitelných zdrojů. Úložiště MES lze využívat také pro nabíjení a dodávky energie z/do distribuční soustavy v cenově výhodnějších časových slotech v rámci spotového trhu OTE-ČR.

Stanice MES jsou v kontejnerovém provedení vybaveny autonomní klimatizací a stabilním hasicím zařízením

Představují tak autonomní bateriový blok pro snadné připojení jedním výkonovým přívodem. Základní rozměrové provedení stanic MES pro instalaci 6 bateriových sad je 5 × 2,5 × 3 metry. V případě zákaznického požadavku na nižší bateriovou konfiguraci může být délka kontejneru upravena. Uvedená technická specifikace platí pro nominální AC výkon 150 kW.

„Konstrukční řešení používá unifikované rozměry průmyslových rozvaděčových skříní tak, aby mohly být využívány v kontejnerovém provedení stanice MES, nebo v provedení pro instalaci do technického prostoru. Základní bateriový blok má kapacitu 96 kWh s proudovou kapacitou použitých článků 135 Ah. V jednom kontejneru MES může být instalováno až 6 bateriových bloků,“ uvádí Cyril Svozil jr., ředitel společnosti AERS a dodává: „Naše řešení představuje osvědčený a v praxi spolehlivě fungující systém. Jeho předností je i skutečnost, že je to námi vyvinutý systém, který dokonale známe a který jsme schopni ‚ušít na míru‘ každému zákazníkovi dle jeho možností a potřeb.“

Další informace o nabídce bateriových úložišť společnosti AERS najdete na www.aers.cz.