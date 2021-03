TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Ústav elektrotechnologie FEKT VUT v Brně je odborným garantem rubriky Akumulace elektřiny na TZB-info

Ústav elektrotechnologie FEKT VUT v Brně je odborným garantem rubriky Akumulace elektřiny na TZB-info

Při zpracování tématu Akumulace elektřiny se redakce TZB-info obrátila na experty z Vysokého učení technického v Brně. Výsledkem spolupráce jsou jedinečné odborné texty k tématu, které jsou díky portálu TZB-info k dispozici široké veřejnosti.





Funkci a obecné principy fungování lithiových akumulátorů přináší text Jiřího Tichého. Autor vysvětluje ukládání i dodávku elektřiny, zmiňuje nejčastěji používané materiály, rozměry článků a typické hodnoty proudu a napětí.

Chování baterií za nízkých teplot je tématem příspěvku Tomáše Kazdy. Článek popisuje jevy, které probíhají v bateriích při nízkých teplotách. Následně je porovnáno chování různých typů lithiových článků při nabíjení a vybíjení při různých teplotách a popsán vliv teploty na kapacitu článku.

Lithiové baterie dnes umí poskytnout velmi vysoký výkon během několika desítek milisekund, přesto je na trhu technologie, která umí reagovat ještě rychleji a má řádově vyšší počet cyklů. Řeč je o ultrakapacitorech. Jak fungují, jaké jsou jejich přednosti a jak si stojí v porovnání s lithiovými bateriemi? Na tato a další témata se zaměřuje článek Jiřího Libicha.

Moderní akumulátory jsou schopny pojmout čím dál větší množství energie. Tato výhoda však způsobuje vrásky nejen hasičům, ale i lidem, kteří mají baterie důsledně a přesto bezpečně otestovat. Jak otestovat baterie s vysokým obsahem energie aby to bylo bezpečné a ne moc drahé? Nestačila by počítačová simulace? A jak přesná by taková simulace byla? Na tyto otázky odpovídá text Petra Vyroubala.

Spolupráce VUT v Brně a TZB-info dále pokračuje, můžete se tedy těšit na další zajímavé informace.