TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Bateriový systém STORION T10 s asymetrickým měničem a integrací do LOXONE nabízí maximum možného

Bateriový systém STORION T10 s asymetrickým měničem a integrací do LOXONE nabízí maximum možného

Poptávka po systémech Storion T10 rezidentními uživateli meziročně výrazně roste. Zájem je dán jejich rychlou montáží, spolehlivostí, designem a dálkovým přístupem umožňující změnu hranice vybití pro BackUp okruh odkudkoliv na zemi a také vzdálenou změnu taktiky pro ukládání přetoků Power Routerem v základní výbavě.

Systémy Storion zaujmou též designem, jež vybízí k plagiátorství a dálkovým přístupem, nikoli jen monitoringem, umožňujícím změnu hranice vybití pro BackUp okruh odkudkoliv na zemi, kde je GSM konektivita. Umí také vzdálenou změnu taktiky pro ukládání přetoků (do TUV, nabíječky elektromobilů) Power Routerem v základní výbavě.

Systémy STORION nabízejí globální standardy a záruky na měniče v délce 5 let. Standardem jsou garance 10 let na baterie bez omezení počtu cyklů uvedené srozumitelnou formou „AlphaESS poskytuje záruku na baterie v délce 120 měsíců ode dne instalace nebo jejich odborného zprovoznění. Baterie po uvedené době bude mít 80 % své původní kapacity. Využitelná kapacita v čase instalace je 90 %“. Není cílem úkolovat klienta složitými výpočty refundace ceny baterie po x měsících provozu. Také nejsou stanoveny podmínky, jak budou baterie v případě reklamace testovány (… aby byly vráceny zpět jako funkční).

Výrobce ALPHA ESS poskytuje záruku na využitelnost lithiových baterií (nehořlavé LFP) na využití kapacity z 90 % – což je bezkonkurenční a férová záruka ekonomiky provozu. Garantovaná míra využitelnosti kapacity v systémech STORION je to, co prokazuje technologickou úroveň systému, tzn. nadstandardní míru sofistikovanosti balancování bateriových článků.

Stěžejním parametrem prokazující úroveň technologie je existence (nikoliv proklamace) dálkového přístupu. Pakliže bateriové úložiště v době, kdy lze dálkově sledovat provoz lednice, nenabízí základní vlastnost, jakou je např. ovládání hranice vybití baterií z mobilu kdykoliv v průběhu roku, pak se jedná o technologicky velmi zastaralou sestavu za systém se vydávající.

Možností dálkového přístupu se uživatel stává již nyní prosumerem, neboli proaktivním konzumentem disponujícím dálkově ovladatelným bateriovým systémem. Posumer v horizontu 3 let bude moci (na základě smluvního ujednání, legislativa je v procesu) nabídnout buď volnou elektrickou energii k zobchodování, nebo volnou kapacitu baterie k uložení elektrické energie třetí straně. Třetí stranou se rozumí buď distributor nebo obchodník s elektrickou energií. Systémy STORION již nyní tvoří infrastrukturu, které obchodník s ohledem na masívní kapacitu, jež je v jednom okamžiku k dispozici, nabídne zcela jistě zajímavější podmínky, než jednotlivým dálkově neovladatelným sestavám. Platí tedy ekonomická poučka „Investice do nových technologií se vždy vyplatí“.

Systémy STORION má asymetrický měnič o výkonu 10 kW. Konstatování z fóra „Dálkový update – po noční aktualizaci to naběhlo. Nevěřím vlastním očím. Skutečně to nerovnoměrnou zátěž na fázích vyrovná téměř do nuly. Dnes má být slunečno, tak asi nestihnu nic udělat, budu se jen kochat a spínat zátěže“.

Inženýři ve vývoji zašli v algoritmu řízení asymetrie na samou hranici technických možností řízení. STORION T10 je jediný systém s asymetrickým měničem stabilizující distribuční soustavu. Dojde-li k přetokům do sítě, pak řídící jednotka EMS ovládá měnič s dodávkou přetoků tak, aby byl odtékající výkon symetrický ve všech fázích (rozdíl v dodávce přetoků do sítě ve fázích podle měření ČEZ byl cca 5 W). Storion T10 se v případě odběru chová asymetricky a v případě dodávky (energii již není kam uložit ani nasměrovat) se chová symetricky. Tato vlastnost je klíčová při obchodování s elektrickou energií a představuje výrazný projev ovladatelnosti aktivity v různých případech bidirekcionálního provozu.

Přidanou hodnotou systémů STORION je komunikace v MODBUS protokolu s nadřízeným systémem inteligentního domu LOXONE. Veškeré podklady jsou zdarma ke stažení.

Naším krédem je slogan „… měníme energetiku“, avšak pouze s implementací našich podnětů ze strany ALPHA ESS a jejich ovladatelnými/spolehlivými systémy se jedná o konstatování vycházející z praktického základu.