Energetická společenství musejí nabízet i jiné aktivity než samotné sdílení
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Energetická společenství musejí nabízet i jiné aktivity než samotné sdílení
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Samotné sdílení elektřiny k životaschopnosti nestačí, shodli se zástupci energetických společenství na veletrhu URBIS. Rozvíjejí proto další aktivity.
Komunitní energetika v Česku prožívá úspěšný start. Objem přesdílené elektřiny, vzrostl už na víc než 95 GWh, Přibývá energetických společenství i lidí zapojených do sdílení. Zástupci energetických společenství z celého Česka se sešli na diskuzním hackathonu pořádaném Unií komunitní energetiky (UKEN) a Frank Bold na veletrhu URBIS, aby sdíleli know-how pro co nejlepší fungování společenství.
„Řada českých společenství už stlačila nutné provozní náklady na minimum. Aby zůstala v černých číslech, měla by se zaměřit na zvyšování objemu přesdílené elektřiny,“ říká Tomáš Jagoš, koordinátor jihomoravského společenství sdílEjme.
Účastníci hackathonu se zaměřili na zefektivňování a zvyšování objemu sdílené elektřiny, doplňkové aktivity ke sdílení a inovace v provozu nebo zdroje financování za současných podmínek fungování komunitní energetiky.
Z diskuze například vyplynulo, že pro životaschopnost se společenství musejí zaměřit i na jiné aktivity než samotnou organizaci sdílení mezi členy. Koordinátoři společenství tak například nabízejí zavádění energetického managementu nebo poradenství či projektové řízení a technickou dokumentaci investic například při realizaci FVE. Ke zvýšení objemu sdílené elektřiny pak podle účastníků hackatonu vede především optimalizace pomocí specializovaných softwarů, jako je EnercaSolutions, Wattlink nebo ECM System.
Hackathon je prvním výstupem projektu EnerCOMPASS podpořeného Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Projekt má za cíl zlepšit životaschopnosti českých energetických komunit díky přenosu know-how od funkčních společenství v Česku a sousedním Německu. Druhým cílem je identifikace potřebných systémových změn. Závěry z diskuze poslouží kromě inspirace jednotlivých účastníků také jako podklad pro publikaci s doporučeními pro vznikající energetická společenství.
Expertní skupina Frank Bold a Unie komunitní energetiky se v České republice dlouhodobě zasazují o systémové změny v energetice spojené s odklonem od fosilních zdrojů energie. Jejich cílem je posilování decentralizované obnovitelné energetiky, díky které roste nejen energetická soběstačnost, ale také strategická bezpečnost a odolnost na lokální i celostátní úrovni. Společně vytvořili například i první interaktivní mapu energetických komunit v Česku.
Energetika bude také jedním hlavních témat konference Bold Future. Třetí ročník konference propojí 12. listopadu v Kongresovém centru Praha víc než pět stovek zástupců byznysu i veřejné správy. Specializované workshopy nabídnou účastníkům praktický pohled na efektivní využití obnovitelných zdrojů a tvorbu vlastní energetické strategie, která obstojí i v nejisté době. Mediálními partnery konference Bold Future jsou i platformy ESTAV.cz a TZB-info.