Solární energie a akumulace 2026: 10. ročník konference v Praze
Ve dnech 26. až 27. května 2026 se v pražském Forum Karlín uskuteční jubilejní 10. ročník konference Solární energie a akumulace v ČR 2026, největší odborné akce v oblasti fotovoltaiky, akumulace a moderní energetiky. Program nabídne aktuální témata české energetiky i setkání klíčových osobností sektoru.
Česká energetika prochází zásadní proměnou. Dochází k postupnému útlumu uhlí, rozvoji obnovitelných zdrojů a rostoucímu významu akumulace, flexibility a moderních technologií. Tyto změny se promítají do legislativy, připojování zdrojů i ekonomiky projektů a právě na ně reaguje i letošní program konference.
Na konferenci vystoupí řada významných hostů z oblasti politiky, regulace i energetiky. Úvodní diskuse se zúčastní Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu, a Miroslav Plevný, senátor a předseda Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Spolu s nimi vystoupí také Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace, a Jan Fousek, předseda představenstva Solární asociace, kteří otevřou témata dalšího směřování české energetiky a jejího regulatorního rámce.
Program nabídne osm tematických bloků pokrývajících celý sektor moderní energetiky. Zaměří se na povolování a připojování fotovoltaických elektráren a bateriových systémů (FVE a BESS), financování projektů, ekonomiku provozu, nové obchodní modely flexibility, agrovoltaiku, technologické inovace i otázky bezpečnosti energetických systémů.
Významná část programu bude věnována také budoucnosti provozu starších fotovoltaických elektráren, zejména projektů uvedených do provozu v letech 2008 až 2010, a jejich dalšímu fungování po roce 2030, včetně témat životního cyklu a recyklace technologií.
Během dvou dnů se na pódiu vystřídají zástupci státní správy, regulátora, bankovního sektoru, investorů i technologických firem. Mezi potvrzenými řečníky jsou například Tomáš Nidetzký, Petr Valdman, Marián Belyuš, David Šafář, Darina Merdassi, Michal Petřek či Petr Boháč. Odborné diskuse doplní také zahraniční hosté a technologičtí experti zaměření na bateriová úložiště, flexibilitu či agrovoltaiku.
Konference nabídne prostor pro odborné diskuse, sdílení zkušeností i networking napříč celým sektorem.
Více informací o programu a registraci najdete na www.solarnikonference.cz
Solární asociace je největší profesní sdružení podnikatelů v solární energetice a dalších příznivců fotovoltaiky, které si zakládá především na transparentnosti a profesionalitě.