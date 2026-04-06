Příklad dobré praxe: bytový dům v Přelouči se odpojil od CZT a využívá udržitelný systém vytápění a ohřevu vody
Mnoho bytových domů v České republice stále využívá centrální zásobování teplem (CZT). Tento způsob dodávek tepla však čelí výrazným ekonomickým tlakům, které vedou k jeho setrvalému zdražování: rostou totiž ceny vstupních surovin, emisních povolenek i nákladů na distribuci. Řada SVJ a bytových družstev se proto snaží přejít na jiný, udržitelnější systém vytápění a ohřevu vody, který by byl ekonomicky méně náročný a zajistil by jim větší energetickou soběstačnost. V minulých letech tak učinilo i SVJ v bytovém domě v Přelouči, které přešlo na efektivnější systém zahrnující 4 akumulační nádrže NADO 750/35 v6 pro průtokový ohřev teplé vody, 35 solárních kolektorů o výkonu 45 kW a plynovou kotelnu.
Záměrem zadavatele bylo odpojení od CZT a vybudování nového technologického zázemí, které sníží náklady na vytápění a zároveň zajistí zdravotně nezávadnou teplou vodu pro všech 54 domácností. Za realizací plynové kotelny stojí firma Propuls Solar, která se primárně zabývá projekty velkých solárních systémů pro bytové domy v kombinaci s tepelnými zdroji vysokých výkonů. Již od počátku se v ní počítalo s instalací akumulačních nádrží: ty jsou v tomto případě určené k ukládání tepla do topného média, jež ho následně předává vodě v nerezovém výměníku.
„Základem celého systému jsou čtyři dražické akumulační nádrže NADO 750/35 v6, které umožňují průtokový ohřev teplé vody. Ty obsahují vnořený nerezový výměník pro přípravu teplé vody o objemu 35 litrů a ocelový trubkový výměník pro připojení ke zdroji tepla: v tomto případě k solárním kolektorům a plynovým kotlům. Dvě původní nádoby z roku 2013 napojené na plynové kotle doplnily v roce 2024 dvě nádrže pro předehřev studené vody na 72 °C pomocí solárních kolektorů. Princip ohřevu je následující: jakmile se v nich voda předehřeje na požadovanou teplotu, pokračuje do starších nádob, do kterých rovněž topí solární systém. Vzhledem k tomu, že jako hlavní zdroj energie pro vytápění i ohřev vody jsou v systému využity plynové kotle, nehrozí v době zhoršeného osvitu nedostatek energie,” vysvětluje Jaroslav Oliva, vedoucí tuzemského prodeje DZD, a dodává: „Díky akumulačním nádržím mají všechny domácnosti v domě vždy dostatek zdravotně nezávadné teplé vody. Jejich výměníky se totiž velmi snadno čistí od usazenin, a cirkulující voda navíc není vhodným prostředím pro škodlivou bakterii legionellu.”
V první etapě realizace nové kotelny (v roce 2013) se voda v akumulačních nádržích ohřívala pouze plynem; solární kolektory, ukotvené mezi střešní strojovny výtahů patřících ke třem domovním vchodům, se využívaly k vytápění. V roce 2024 rozšířila společnost Propulus Solar solární pole na 75 m2 (35 kolektorů Suntime 2.1), aby se umožnil i fototermický ohřev vody a snížila se tak závislost domu na dodávkách plynu: ty meziročně klesly až o 50 %. Do systému je navíc zapojena expanzní nádoba Refix DT, která pohlcuje hydraulické rázy, tedy rychlé a náhlé změny tlaku a průtoku kapaliny proudící potrubím.
Odkaz: Realizace akumulačních nádrží s ohřevem teplé vody ze solárních panelů v bytovém domě, Přelouč
