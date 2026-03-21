Nekonvenční zdroje elektrické energie 2026
Zveme vás na 47. ročník vědecko-technické konference NZEE – Nekonvenční zdroje elektrické energie. Konferenci pořádá odborná skupina Chemické zdroje elektrické energie České elektrotechnické společnosti, z. s., ve spolupráci s Ústavem elektrotechnologie Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně.
Konference NZEE dlouhodobě představuje odborné fórum pro prezentaci aktuálních výsledků výzkumu, technologického vývoje a praktických aplikací v oblasti elektrotechniky, energetiky a systémů pro ukládání elektrické energie. Vytváří prostor pro setkání akademických pracovníků, výzkumných organizací, průmyslových partnerů i dalších odborníků působících v oblasti energetických technologií. Současně podporuje výměnu zkušeností mezi akademickou sférou a průmyslem a přispívá k navazování nových odborných a výzkumných spoluprací.
47. ročník konference se uskuteční v nové krásné lokalitě Wellness & Spa RESORT VALACHY – Velké Karlovice (pohoří Javorníky), v termínu 1.–3. června 2026.
Tematické zaměření konference reflektuje současný vývoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie a bezemisních energetických technologií. Diskuse budou zaměřeny mimo jiné na otázky snižování emisí skleníkových plynů, aktuální legislativní rámec Evropské unie v oblasti energetiky a elektrifikaci dopravy. Významná část programu bude tradičně věnována problematice ukládání elektrické energie, zejména bateriovým systémům, palivovým článkům a dalším alternativním energetickým technologiím.
Partneři konference NZEE: Škoda Auto, Česká fotovoltaická asociace (ČFA), Pragolab, Conrad, Helago.
Registrace, program konference a další důležité informace www.NZEE.cz