Rok 2025 definitivně uzavřel kapitolu takzvané zlaté horečky fotovoltaik
Rok 2025 definitivně uzavřel kapitolu takzvané zlaté horečky fotovoltaik
Rok 2025 v české energetice: marketingové dostihy, lex OZE III s novým smyslem a alokační klíče. Sdílení bez chytré strategie nedává smysl.
Uplynulý rok se do historie české energetiky zapíše jako období velkého vystřízlivění a technologického dospívání. Zatímco v předchozích letech hnala trh kupředu cenová panika a snaha o co nejrychlejší instalaci fotovoltaické elektrárny, rok 2025 přinesl stabilitu a zaměření na efektivitu. Trh sice zásadním způsobem nerostl, ale o to více se vyostřil konkurenční boj mezi dodavateli.
Přední energetické značky se předháněly v masivních slevových kampaních. Rok 2025 z pohledu cen předznamenal uklidnění, regulovaná složka se stabilizovala, ale to pravé bojiště se o to více přeneslo do obchodní složky. „Byli jsme svědky bezprecedentního množství reklamních nabídek, které lákaly na rekordní slevy,“ uvádí Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice. Podle něj je však potřeba, aby zákazníci zůstali obezřetní a vždy zkoumali, zda deklarovaná úspora nemá nějaké skryté háčky v podobě dodatečných poplatků nebo nevýhodných smluvních podmínek.
Češi mění dodavatele stabilní frekvencí
Dynamiku trhu a aktivitu zákazníků nejlépe dokládají čerstvá data operátora trhu OTE. Rok 2025 měl stabilní počet změn dodavatelů, který dlouhodobě výrazně neklesá. Podle statistik změnilo dodavatele elektřiny 596 136 odběrných míst a u plynu se k tomuto kroku odhodlalo 204 827 zákazníků. Tato čísla potvrzují, že část českých odběratelů se naučila aktivně porovnávat nabídky nejen podle ceny, ale i podle kvality poskytovaných služeb. Na konci loňského roku evidovaly informační systémy OTE celkem 6,3 milionu odběrných míst elektřiny a téměř 2,8 milionu míst napojených na plynárenskou soustavu.
Tabulka znázorňující vývoj změn dodavatelů energií (zdroj: OTE)
|2022
|2023
|2024
|2025
|Rozdíl
2025−2024
|Rozdíl v %
2025−2024
|Elektřina
|519 298
|448 351
|579 344
|596 136
|16 792
|2,9 %
|Plyn
|243 623
|171 306
|204 696
|204 827
|131
|0,06 %
|Celkem
|762 921
|619 657
|784 040
|800 963
|16 923
|2,16 %
Společnost Yello opět patřila k předním dodavatelům s největším podílem nově získaných zákazníků. Yello se s více než 79 tisíci zákazníky nadále řadí mezi středně velké dodavatele energií v ČR. „Růst počtu zákazníků, kdy se trh přetahuje o každého zákazníka pomocí agresivních slev, vnímáme především jako potvrzení, že naše cesta férového poměru ceny a služeb při zachování dlouhodobé stability dává zákazníkům smysl. V období, ve kterém byl trh zaplaven agresivními slevovými kampaněmi, se ukázalo, že stabilita a jasná pravidla jsou pro zákazníky důležité,“ komentuje Michal Kulig.
Zákonná úprava lex OZE III dává domácím bateriím nový smysl
Zatímco marketingové kampaně ovládly televize, novela lex OZE III ovládla legislativní rámec. Tato zásadní změna přinesla právní jistotu pro ukládání energie a umožnila vznik nového segmentu služeb. Domácnosti i firmy získaly možnost legálně využívat svá bateriová úložiště k podpoře stability sítě, což v praxi znamená, že mohou v době nadbytku energii ukládat a v době špičky ji pouštět zpět nebo ji využívat efektivněji pro vlastní potřebu.
„Rok 2025 definitivně uzavřel kapitolu takzvané zlaté horečky fotovoltaik a proměnil je v integrální součást moderní energetiky,“ vysvětluje Michal Kulig. Trh se podle něj přestal soustředit na prosté navyšování instalovaného výkonu a začal řešit, jak vyrobenou elektřinu skutečně využít. Tento posun přirozeně vedl k pročištění trhu. Skončila řada společností, které se dříve pouze vezly na vlně dotačního boomu, ale nenabídly dlouhodobou servisní a technologickou podporu, jak to dokázala společnost PREsolidsun, která je stejně jako Yello součástí Skupiny PRE.
Sdílení elektřiny v praxi naráží na špatně nastavené strategie
Velkým tématem byl i celoroční provoz komunitní energetiky. Podle prvních reálných dat samotná možnost sdílet elektřinu mezi sousedy nebo rodinnými příslušníky k úsporám nestačí. Klíčem k úspěchu se ukázaly být správně nastavené alokační klíče, tedy poměry, v jakých se vyrobená energie mezi účastníky rozděluje. Pokud totiž systém posílá elektřinu někomu, kdo ji v daný moment nedokáže spotřebovat, cenná energie mizí v síti bez užitku pro majitele zdroje.
„Zkušenosti z provozu jasně ukazují, že sdílení bez chytré strategie nedává smysl,“ potvrzuje Michal Kulig s tím, že Yello díky akvizici SolidSun Energie začalo nabízet spotový tarif a tak vstoupilo do segmentu zákazníků, kteří chtějí mít své energetické toky pod maximální kontrolou. Tato možnost se stala atraktivní nejen pro majitele solárních elektráren, ale pro každého, kdo je ochoten svou spotřebu aktivně řídit podle denních špiček a aktuálního vývoje elektřiny na burze.
POZE a očekávaný systém ETS2 v plynárenství
Při pohledu na letošní rok došlo již k jedné velké změně. Od 1. ledna 2026 stát plně přebírá platby za podporované zdroje energie (POZE), což pro domácnosti i firmy znamená trvalou úsporu 599 Kč s DPH za každou spotřebovanou MWh. Odpuštění je automatické, nevyžaduje žádné kroky a vztahuje se na všechny smlouvy.
Pozornost se v letošním roce navíc přesune k plynárenství a blížícímu se systému povolenek ETS2. Tento evropský mechanismus, který by měl v plné síle dopadnout na ceny v roce 2027, vyvolává už nyní nervozitu mezi obchodníky i spotřebiteli. „Nehledě na to, jak zavedení dopadne a zda se vládě podaří vyjednat změny či odložení, střednědobý výhled naznačuje, že pokud nedojde k nečekaným globálním událostem, je právě nyní vhodná doba pro fixaci cen u produktů, které zákazníkům zajistí stabilitu bez ohledu na blížící se legislativní změny v plynárenství,“ zakončuje Michal Kulig.
