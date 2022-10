TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Vytápění peletami / Dostupnost a ceny dřevních pelet na podzim 2022

Dostupnost a ceny dřevních pelet na podzim 2022

Situace na trhu s dřevními palivy je nyní stabilizovaná, pelet je pro domácí zákazníky aktuálně dostatek, trápí nás však stále vysoké ceny a v některých regionech i delší termíny dodávek.

Obavy z nedostatku energií a paliv, zvyšování jejich cen a prodlužování dodávek se nevyhnuly ani dřevním palivům.

Doporučujeme uživatelům stále stejnou věc, tedy aby dřevní paliva objednávali včas a nejlépe po ukončení topné sezóny a nedělali si nadbytečné zásoby na více let dopředu. Nedoporučujeme do příštích let nechávat nákupy paliv těsně pře začátkem topné sezóny, zvláště v krizových obdobích.

Kdo objednal pelety do konce května 2022, byly mu dodány v řádu dnů a za nízkou cenu. Krize vyvolaná panikou na trhu se následně projevila v červnu až září 2022. Dodavatelé čelili obrovskému tlaku na straně poptávky od západních prodejců a také bohužel stavu, že běžný domácí uživatel raději objednal palivo na více sezón dopředu a ještě u několika dodavatelů.

Distribuční kanály toto množství nemohly unést, na řadu přišly pořadníky a toto chování vyústilo v další zvyšování cen. Distributoři se shodují, že vícestranné objednávky, tzv. křečkování, které byly uspokojeny prvním dodavatelem, poté uživatelé nerušili a tento stav vyvolal pocit stálého tlaku ze strany poptávky a problémy tuto poptávku uspokojovat na straně dopravců. Tak vysoká poptávka však reálně neexistovala a komplikovala dodávky těm, kteří paliva skutečně potřebovali.

Všichni zákazníci s realistickými objednávkami však byli peletami zavezeni, i když v dříve neobvyklých dodacích lhůtách 1 až 2 měsíce.

V říjnu 2022 je v České republice stav s dodávkami stabilizovaný, pelet je na domácím trhu aktuálně dostatek, dodací lhůty jsou dle regionů v řádu jednotek dnů až týdnů.

Ceny dřevních pelet a briket jsou aktuálně cca o 150 % vyšší než v období před válkou na Ukrajině. Je důležité toto zdražení porovnat s nárůstem cen plynu a elektřiny (+300 %) nebo dálkového tepla z tepláren (+250 až +500 %). Lidé, kteří k vytápění používají dřevní paliva, tak čelí mnohem menším ekonomickým dopadům, než odběratelé plynu a elektřiny.

Budoucí cenový výhled bude vedle geopolitické situace také velmi ovlivňovat délka a intenzita topné sezóny. Nyní se zdá cena dřevních paliv na svém vrcholu (příliv nových objednávek stagnuje), do konce topné sezóny očekáváme stejné ceny nebo o 10 až 20 % nižší. Velký cenový propad lze čekat po konci topné sezóny, tedy od konce března, kdy by se mohla cena vrátit na úroveň před začátkem války na Ukrajině.