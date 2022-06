TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Vytápění peletami / Jsou nyní dřevní pelety drahé?

Jsou nyní dřevní pelety drahé?

Cena dřevních pelet vzrostla. V porovnání s ostatními zdroji energií je však stále velmi výhodná. V článku je podrobněji popsán vývoj a aktuální stav na trhu v ČR a okolních státech.

Současnost ukazuje význam a sílu poptávky v tržním hospodářství, a současně ochotu platit za určité komodity nebývale vysoké ceny. Není to jen otázka ceny zemního plynu, elektřiny, ale i dřevních pelet. Není to tak dávno, co při nákupu většího množství pelet se dal najít dodavatel s cenou okolo 4,50 Kč/kg prvotřídních pelet s certifikací ENplus A1. Před rokem se cena pohybovala okolo 5,50 až 6,50 Kč/kg. Podle vyjádření Vladimíra Stupavského, předsedy Klastru Česká peleta, se aktuálně cena pelet pohybuje v rozmezí 9 až 11 Kč/kg. Při kvalitě pelet ENplus A1 tomu odpovídá cena energie cca 1,90 až 2,25 Kč/kWh. Pelet je údajně dost, termíny od objednání do dodání jsou na úrovni do 1 měsíce. Mnozí odběratelé však mají obavy z budoucnosti a akceptují i ty nabídky, kterým by se při obvyklém stavu trhu vyhnuli.

Co se to na trhu s peletami děje? Podívejme se k západním sousedům, do Německa. Na webové stránce tamního Deutsches Pelletsinstitut GmbH lze najít graf vývoje ceny pelet v rozmezí let 2011 až duben 2022, viz obr. 1.



Obr. 1 Vývoj průměrné ceny v Německu od 2011 do dubna 2022 u dřevních pelet (Holzpellets, roční odběr 6 tun ENplusA1, výhřevnost cca 4,9 kWh/kg, včetně DPH a ostatních nákladů), extralehkého topného oleje (Heizöl, roční odběr 3 000 l, výhřevnost 10 kWh/l) a zemního plynu (Erdgas, roční odběr 33 540 kWh). (Zdroj: Deutsches Pelletsinstitut GmbH) Obr. 1 Vývoj průměrné ceny v Německu od 2011 do dubna 2022 u dřevních pelet (Holzpellets, roční odběr 6 tun ENplusA1, výhřevnost cca 4,9 kWh/kg, včetně DPH a ostatních nákladů), extralehkého topného oleje (Heizöl, roční odběr 3 000 l, výhřevnost 10 kWh/l) a zemního plynu (Erdgas, roční odběr 33 540 kWh). (Zdroj: Deutsches Pelletsinstitut GmbH)

Obdobné srovnání cen lze nalézt i pro Rakousko. A to například na webu rakouského svazu proPellets Austria, viz grafy na obr. 2, obr. 3. a obr. 4.



Obr. 2 Vývoj průměrné ceny v Rakousku od 2004 do května 2022 u dřevních pelet (Holzpellets, roční odběr 6 tun ENplusA1), extralehkého topného oleje (Heizöl, roční odběr 3 000 l, výhřevnost 10 kWh/l) a zemního plynu (Erdgas, roční odběr 33 540 kWh), palivové dřevo (Scheitholz) a dřevní štěpka (Hackschnitzel). (Zdroj: proPellets Austria, IWO, BMK a LK) Obr. 2 Vývoj průměrné ceny v Rakousku od 2004 do května 2022 u dřevních pelet (Holzpellets, roční odběr 6 tun ENplusA1), extralehkého topného oleje (Heizöl, roční odběr 3 000 l, výhřevnost 10 kWh/l) a zemního plynu (Erdgas, roční odběr 33 540 kWh), palivové dřevo (Scheitholz) a dřevní štěpka (Hackschnitzel). (Zdroj: proPellets Austria, IWO, BMK a LK)



Obr. 3 Vývoj průměrné rakouské regionální ceny dřevních pelet (Holzpellets, roční odběr 6 tun ENplusA1, výhřevnost cca 4,9 kWh/kg, včetně DPH a ostatních nákladů). (Zdroj: proPellets Austria) Obr. 3 Vývoj průměrné rakouské regionální ceny dřevních pelet (Holzpellets, roční odběr 6 tun ENplusA1, výhřevnost cca 4,9 kWh/kg, včetně DPH a ostatních nákladů). (Zdroj: proPellets Austria)



Obr. 4 Meziroční nárůst ceny dřevních pelet v Rakousku v období květen 2021/květen 2022 (Zdroj: proPellets Austria) Obr. 4 Meziroční nárůst ceny dřevních pelet v Rakousku v období květen 2021/květen 2022 (Zdroj: proPellets Austria)

Rakouská aktuální cena dřevních pelet včetně DPH atp. se v květnu 2022 pohybovala na úrovni 33,59 cent za 1 kg pelet, a tomu odpovídá cena okolo 6,83 cent za 1 kWh. Meziroční růst ceny (květen 2021/květen 2022) byl +53,6 %.

Abychom porovnali ceny dřevních pelet ve stejném období, tak v Německu v dubnu 2022 to bylo 7,43 cent/kWh, respektive cca 1,83 Kč/kWh a v Rakousku 6,57 cent/kWh, respektive 1,62 Kč/kWh.

Podívejme se však také k našim severním sousedům, do Polska. Tam lze najít například nabídky dodávky pelet v 15 kg pytlích, na paletě 65 pytlů, aneb 975 kg, v ceně cca 2 080 polský zlatý/paleta, to je cca 11,30 Kč/kg. Cena energie tak vychází na cca 2,30 Kč/kWh, což je přibližně podobné stavu v České republice.



Obr. 5 Příklad dodávky dřevních pelet v Polsku. Cena 2 080 zlotých (10. 6. 2022) (Zdroj: Biotom Gold pellet drzewny 6mm Paleta, EN plus A1) Obr. 5 Příklad dodávky dřevních pelet v Polsku. Cena 2 080 zlotých (10. 6. 2022) (Zdroj: Biotom Gold pellet drzewny 6mm Paleta, EN plus A1)

U našich východních sousedů, na Slovensku, se cena pytlovaných pelet v kvalitě ENplus A1 po 15 kg (odběr po paletách) pohybuje cca okolo 6,60 euro za pytel bez dopravy, a to je také velmi podobné ceně jak u nás, tak v Polsku.

Závěr

Je nutné podotknout, že konečná cena pelet je vždy individuální otázkou dohody dodavatele a objednavatele a záleží na objednávaném množství, způsobu balení (pytle po 15 kg, big bagy nebo z cisterny) a dovozní vzdálenosti. I když jde oproti nedávné minulosti u dřevních pelet o násobně vyšší cenu, tak s obsahem energie cca 4,9 kWh/kg (certifikát ENplus A1) jde o nejlevnější velmi komfortní palivo. Navíc s velmi nízkou produkcí CO 2 (faktor neobnovitelné primární energie jen 0,2), která v řadě případů pomáhá řešit splnění zpřísněných kritérií na energetickou náročnost budov pro novostavby, a to nejen rodinných domů od 1. 1. 2022. Poptávka po peletách vzrostla v celé Evropě a ve spojitosti s válkou na Ukrajině se tak nelze divit, že cena pelet roste.

Pokud se uváží, že není zásadní technický ani finanční problém si vytvořit zásobu pelet i na rok dopředu, přináší vytápění peletami poměrně vysokou míru energetické bezpečnosti. Případný dočasný výpadek elektrické energie, která je nutná k provozu kotle nebo kamen na pelety, lze řešit malou záložní motorovou centrálou, a nebo s využitím OZE, z programu Nová zelená úsporám dotovanou střešní fotovoltaickou elektrárnou s bateriovým úložištěm.