Hydroenergetika potřebuje sdílení know-how. Konference HYDROTURBO otevře diskusi o budoucnosti vodní energetiky

1.6.2026
E.ON Česká republika, s.r.o.
Pokud se zajímáte o vodní energetiku, letošní ročník konference HYDROTURBO by rozhodně neměl uniknout vaší pozornosti. Tradiční odborné setkání s více než čtyřicetiletou historií se uskuteční ve dnech 22.–23. září v prostorách hotelu Galant v jihomoravském Mikulově a opět nabídne platformu pro sdílení zkušeností i diskusi nad aktuálními výzvami oboru.

Program konference se zaměří na klíčová témata současné hydroenergetiky – od trendů v konstrukci a vývoji vodních turbín, přes praktické zkušenosti s provozem vodních elektráren, až po využití vodní energie v kontextu energetické transformace. Právě propojení teorie, výzkumu a každodenní praxe dlouhodobě patří k největším přínosům konference HYDROTURBO.

Akce je určena především odborníkům z praxe, mezi které patří provozovatelé vodních elektráren, dodavatelé technologií, projektanti, ale také zástupci státní správy a akademického sektoru. Pravidelně se zde setkávají specialisté z České republiky i zahraničí, což vytváří jedinečný prostor pro výměnu know-how a navazování profesních kontaktů.

Také letos se konference stane místem, kde zazní zkušenosti z reálného provozu vodních elektráren. Mezi účastníky budou například odborníci ze skupiny E.ON, kteří se podělí o poznatky z provozu 11 vodních elektráren v jejich portfoliu a nabídnou pohled na praktické aspekty řízení a modernizace těchto zdrojů.

Přesný program jednotlivých přednáškových bloků bude upřesněn v následujících týdnech, tradičně však platí, že odborná úroveň příspěvků i otevřená diskuse patří k hlavním důvodům, proč se účastníci na konferenci HYDROTURBO dlouhodobě vracejí. Minulé ročníky opakovaně ukázaly, že vodní energetika má stále co nabídnout – nejen z pohledu technického rozvoje, ale i v rámci širší debaty o budoucím energetickém mixu.

Navzdory tomu, že v České republice dnes funguje více než 1 600 vodních elektráren, zůstává potenciál vodní energie zdaleka nevyčerpaný, zejména v oblasti modernizací, efektivity a šetrného provozu. Konference HYDROTURBO je proto vhodným místem pro všechny, kteří se chtějí do tohoto oboru zapojit, rozvíjet jej nebo se inspirovat zkušenostmi ostatních.

Více informací o konferenci i možnosti registrace jsou k dispozici na oficiálním webu akce.

www.hydroturbo.cz



E.ON Česká republika, s.r.o.
Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobujeme více než 220.000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.

