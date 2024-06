15. červen – Světový den větru. Navštivte větrnou elektrárnu nebo větrný mlýn

Česká společnost pro větrnou energii zorganizovala den otevřených dveří na deseti větrných elektrárnách. Připojila se Sekce větrných mlýnů při Kruhu přátel Technického muzea v Brně a umožní návštěvu dvanácti větrných mlýnů. V sobotu 15. 6. bude od 10 do 16 hodin možné nahlédnout do útrob jak větrných historických objektů, tak moderních energetických zdrojů.

Od větrných mlýnů k větrným elektrárnám

V oficiálním seznamu světových dnů je 15. červen vyhlášen jako Světový den větru. Při té příležitosti zorganizovala Česká společnost pro větrnou energii „den otevřených dveří“ na deseti větrných elektrárnách a Sekce větrných mlýnů při Kruhu přátel Technického muzea v Brně se připojila pozvánkou k návštěvě dvanácti větrných mlýnů. V sobotu 15. 6. budou mít zájemci o tuto techniku – od historických objektů po moderní energetické zdroje – mít možnost nahlédnout od 10 do 16 hodin do útrob těchto zařízení. Na všech lokalitách budou zajištěny prohlídky s výkladem provozovatelů větrných elektráren i větrných mlynářů. Především u větrných elektráren je to vzácná příležitost, větrné mlýny uvedené v seznamu jsou během turistické sezóny běžně přístupné častěji.

V některých případech jsou oba druhy větrných zařízení v cyklisticky přijatelných vzdálenostech a tak se nabízí možnost absolvovat cestu od větrného mlýna k nedaleké větrné elektrárně a porovnat si, jak pokročila jejich velikost a energetický výkon během posledních 100 let. Větrné mlýny dosahovaly výšky i průměr jejich křídel, která mohla mlýnským kamenům poskytnout přibližně 15–20 kW mechanického výkonu. Výška i průměr rotoru větrných mlýnů byly do 20 metrů, moderní větrné elektrárny mají věže vysoké až 100 m, průměr rotoru až 180 m a výkon 5 až 10 MW. Zatímco se velikost objektů zvýšila 5 až 10×, výkon vzrostl až 500×. Některé větrné elektrárny stojí nedaleko míst s větrnými mlýny a potvrzují tak zkušenosti větrných mlynářů s větrnými podmínkami lokality.



Porovnání rozměrů a výkonu větrných mlýnů s větrnými elektrárnami Porovnání rozměrů a výkonu větrných mlýnů s větrnými elektrárnami

V Česku je podle poslední statistiky ČSVE v provozu 352 větrných elektráren s celkovým instalovaným výkonem 350 MW. Roku 2023 dodaly do sítě celkem 700 GWh elektrické energie, což odpovídá roční spotřrbě 200 tisíc domácností. Nejnovější a nejvýkonnější větrná elektrárna Enercon E-138 byla loni postavena u obce Žipotín na Svitavsku. Její věž je 111 m vysoká, průměr rotoru je 138 m a její nominální výkon při rychlosti větru 12 m/s je 4,2 MW. Nejstarší dosud provozovaná větrná elektrárna stojí u Kuželova (okr. Hodonín) z roku 1990 s výkonem 150 kW. Největší „větrný park“ s 19 větrnými elektrárnami Enercon E-82 byl r. 2007 uveden do provozu na lokalitě Kryštofovy Hamry v Krušných horách.

Větrných mlýnů se v ČR dochovalo 78, z toho 23 v Čechách a 55 na Moravě. Novodobé autentické repliky jsou další čtyři. S více či méně dochovaným vybavením je (včetně replik) 20 mlýnů.

Trasu od větrného mlýna k nedalekým větrným elektrárnám nabízí objekty na Prostějovsku mezi větrným mlýnem na východním okraji obce Přemyslovice a větrnými elektrárnami u Rozstání (29 km) a Protivanova (18 km).

Podrobnosti o jednotlivých objektech a případně i informace o doprovodném programu nabízí stránky www.povetrnik.cz (větrné mlýny) a www.csve.cz (větrné elektrárny).



Větrný mlýn u Kuželova Větrný mlýn u Kuželova

Nejstarší dosud funkční větrná elektrárna v ČR u Kuželova (150 kW) Nejstarší dosud funkční větrná elektrárna v ČR u Kuželova (150 kW)

Větrný mlýn v Přemyslovicích Větrný mlýn v Přemyslovicích

Větrná elektrárna u Protivanova Větrná elektrárna u Protivanova



Seznam lokalit přístupných při Světovém dnu větru 15. 6. 2024

Větrné elektrárny

Rozstání, okres Prostějov

Protivanov, okres Prostějov

Břežany, okres Znojmo

Horní Řasnice, okres Liberec

Věžnice, okres Havlíčkův Brod – 22. 6.

Vrbice, okres Karlovy Vary

Horní Částkov, okres Sokolov

Klíny sever, okres Most

Nová Ves v Horách, okres Most

Zlatá Olešnice, okres Trutnov

Větrné mlýny

Kuželov, okres Hodonín

Rymice, okres Kroměříž

Velké Těšany, okres Kroměříž

Rudice, okres Blansko

Rožnov pod Radhoštěm, okres Vsetín

Jindřichovice pod Smrkem, okres Liberec

Starý Poddvorov, okres Hodonín

Klobouky u Brna, okres Břeclav

Borovnice, okres Trutnov

Spálov, okres Nový Jičín

Partutovice, okres Přerov

Přemyslovice, okres Prostějov