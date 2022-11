Solární tepelné kolektory vám pomohou ušetřit energii. Dejte jim šanci

Zdražení energií zásadně zkrátilo ekonomickou návratnost tepelných solárních kolektorů na cca 5 let, pokud zajistí polovinu přípravy teplé vody prováděné dosud jen plynovým kotlem a využije se dotace Nová zelená úsporám. Komponenty jsou skladem, realizace je možná i do konce roku.

Základem kombinace tepelné solární soustavy s plynovým kotlem je větší zásobník na přípravu teplé vody, pro čtyřčlennou rodinu okolo 300 litrů. Pokud není místo u kotle, lze necelý 1 m2 podlahové plochy najít i v obytném prostoru, protože zásobník neprodukuje žádný hluk. Esteticky jej lze zakrýt například látkovým závěsem.

Dalším nezbytným předpokladem je cca 5 m2 volné střešní plochy jihovýchodním až jihozápadním směrem.

Výhodou využití značkové soustavy je vzájemné přizpůsobení komponentů, jejich podobná technická úroveň. V případě plynových kotlů značky Buderus a výběru solární soustavy od Buderusu je výhodou i to, že regulaci kotle stačí doplnit jen o tzv. solární modul.

Tepelné solární soustavy Buderus pro rodinné domy obývané 4 osobami není nutné projektovat. Jde o typizované a provozně spolehlivé řešení se zárukou 7 let. Pro specifické případ větších objektů s během dne se různě měnící spotřebou teplé vody pomůže s návrhem specialista značky Buderus s využitím profesionálního software na základě detailního rozboru budoucího provozu.

Pro zájemce, kteří by rádi šetřili již letos, má význam to, že vše potřebné máme na skladě, uvádí Ing. Václav Švorčík, který má na starosti technickou podporu značky Buderus. A dodává, že to není tím, že by o tepelné soláry nebyl zájem. Naopak, výroba jeden naplno, protože šetřit chce a potřebuje každý. Je to dáno i tím, že investice do tepelných solárních soustav je přijatelná i pro méně movité investory.