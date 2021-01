TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Peletky / Rok 2020 v oboru dřevěných pelet a ve Waldeře

Rok 2020 v oboru dřevěných pelet a ve Waldeře

Kůrovec a Covid19 znamenaly ve výsledku nadvýrobu a nízké ceny pelet. Roli v oboru hrála i rekordně teplá zima 2020. Od ledna do června 2020 se u nás vyrobilo celkem 249 000 tun ekologického paliva.

Pojme až 18 tun pelet a je vybavená certifikovanou váhou. Pomocí kompresoru nafouká pelety do skladu (nejlépe suché silo či sklep) nebo přímo do zásobníku kotle. Samostatná kotelna a kotel s podavačem je zcela bezobslužné řešení. Ideál, pokud nechcete mít s topením žádné starosti. Díky tomu je vytápění peletami stejně pohodlné jako plynovým kotlem, elektřinou nebo tepelným čerpadlem.

Extrémně teplá zima a problémy v Itálii, která je klíčovým odběratelem českých pelet

Zima v roce 2020 byla rekordně teplá, nám to sice dnes zastírá deštivé a relativně chladné léto, ale byla prostě nejteplejší za 40 let. Průměrná teplota překonala dosavadní rekord zimy z přelomu let 2015 a 2016 o téměř 1,4 stupně Celsia. To způsobilo propad prodejů dřevěných paliv v únoru a následný pád cen pelet i díky nestabilní situaci v Itálii zasažené v březnu Covid19. Itálie je klíčovým odběratelem českých pelet a dlouho nebylo zřejmé, jak to bude s dopravou do země a možnostmi lokálních prodejů.

Objem výroby přesto stoupl o 26 %, odbyt se příliš nezměnil

Za normální situace by to znamenalo utlumení výrob a vyrovnání se s nízkou poptávkou. Objem výroby dřevěných pelet v Česku v prvním pololetí však stoupl meziročně o 26 procent. Od ledna do června 2020 se u nás vyrobilo celkem 249 000 tun ekologického paliva. Za celý rok tak domácí výroba zřejmě dosáhne půl milionu tun (ještě loni to bylo jen 400 000 tun)! Výrobny pelet nebyly personálně paralyzovány koronavirovými omezeními, naopak je tlačil nadbytek kůrovcového dřeva na pilách a rekordní pořezy kulatiny. Výroba během pandemie ale narostla skoro ve všech peletárnách v pásu kůrovcové kalamity od jižního Německa po Slovensko.

Situaci “nepomohlo” ani dlouho připravované navýšení výroby pelet na pile Pfeifer v Chanovicích. Ta meziročně zvedla výrobu pelet o 80 tisíc tun na současných 120 tisíc tun ročně. Vedle Pfeiferu přispěly ke skokovému zvýšení výroby také nové peletárny ve středních Čechách a jižní Moravě.





Naopak v rozložení odbytu dřevních pelet se toho příliš nezměnilo. Domácí poptávka sice v posledních letech mírně roste, je cítit blížící se zákaz používání starých kotlů na uhlí v roce 2022, přesto stále platí, že Česká republika skoro tři čtvrtiny své vlastní produkce pelet vyváží na západní trh. V odbytu jednoznačně vede Itálie, následovaná Rakouskem a Německem.

Nicméně odbyt do zahraničí až do začátku října stagnoval, situaci komplikovala i nízká kapacita kamionové přepravy, v rámci různých Covid opatřeních muselo odejít na jaře tisíce řidičů náklaďáků ze zemí mimo EU a už se nedokázali jednoduše vrátit za volant. Krátké pozitivní nadechnutí v prodejích utlumilo velmi teplé počasí v Itálii v průběhu listopadu a celková opatrnost spotřebitelů před další vlnou pandemie.

A jak reagovala Waldera na situaci na trhu?

"Pokračovala intenzivněji ve své dlouhodobé strategii být českou a slovenskou jedničkou v distribuci domácím zákazníkům. Na jaře nám při zavřených hotelech, školách a firmách, kde šla spotřeba dolů, pomohli lidé trávící více času doma. Ti pak potřebují více tepla i teplé vody, děti nejsou na internátech, atp. Navíc jsme nebyli díky naší dopravě blokováni zavřenými kamennými prodejnami jako konkurence," rekapituluje první polovinu roku Marek Řebíček z vedení společnosti Waldera.

"V létě jsme se při nestabilním exportu zaměřili více než jindy na veřejná výběrová řízení u obcí, škol a zejména na Slovensku jsme byli velmi úspěšní. To nám umožnilo odklonit část naší výroby pelet z obvyklého exportu od podzimu k domácím spotřebitelům a naše cisterny získaly výrazně více práce. I díky tomu jsme přes rekordně nízké ceny navýšili svůj obrat o 10 % na cca 117 mil. Kč a mírně zvýšili provozní zisk. Podařilo se nám také uspět s kampaněmi na prodej dřevěných briket, nalezli jsme přes 300 nových zákazníků, kteří jsou nadšeni zejména z dodávky palet s briketami terénním manipulátorem až do skladu," říká Řebíček a k technice zavážek ještě dodává:

"Na sklonku roku jsme díky větším domácím prodejům pořídili další Volvo FH 8x2 pro rozvoz paletovaného zboží a tím kapacita domácích dodávek stoupla na 20.000 t dřevěných pelet a briket ročně."









Komfortní závoz pelet Waldera až na místo. Všechny vozy Waldera s sebou vozí závěsný terénní vozík s náhonem na všechna kola. Umí se dostat i do velmi špatně dostupných míst, takže máte téměř stoprocentní jistotu, že vám palety složí tam, kam ukážete. Komfortní závoz pelet Waldera až na místo. Všechny vozy Waldera s sebou vozí závěsný terénní vozík s náhonem na všechna kola. Umí se dostat i do velmi špatně dostupných míst, takže máte téměř stoprocentní jistotu, že vám palety složí tam, kam ukážete.

Co očekáváme od roku 2021?

Pokud se nestane něco mimořádného, je s kalamitnímí těžbami konec. Kůrovce potlačil deštivý rok a co se nevytěžilo dosud, nechá se stát v lese i jako útočiště drobných živočichů. To povede k zásadnímu ponížení množství dřeva na trhu a nižšímu pořezu na pilách. Pelet je aktuálně v Evropě stále přebytek a pokud neproběhne mimořádně chladná zima, budou z toho těžit zákazníci i příští jaro. Pak se už projeví i nižší výroba pelet v našem prostoru při menší dostupnosti suroviny - piliny pro jejich výrobu. Tím by se mohla dostat do rovnováhy nabídka a spotřeba ve střední Evropě. Doufáme taky díky očkování ve stabilizaci společnosti na podzim a plné obnovení školství, hotelnictví a služeb.

Naše pila v minulých letech zásadně investovala do technologií výroby BSH a KWH hranolů, což přináší výrazně vyšší objem hoblin do peletárny Waldera. To nás donutilo naplánovat na rok 2021 výměnu lisu a jeho periferií, z kapacity 3 t pelet za hodinu posílíme na 4.5 t. Tedy v průběhu dubna počítáme s měsíční odstávkou výroby, distribuce bude však plně zajištěna ze skladových zásob.

Bude to zajímavý rok, může ho definovat optimismus společnosti a rozvoj peletového trhu díky zvýšené výměně zakázaných kotlů na uhlí. A také to může být pěkný chaos, propad těžeb a nezvládnutí pandemie může přinést nové výzvy. Co pandemie ukázala zcela jasně je, že naše sázka na koncového zákazníka a doručení paliva až do domu, je nejstabilnějším modelem v oboru.

Přeji vše dobré a hodně zdraví v novém roce! Marek Řebíček

Dřevěné pelety jako náhrada uhlí s novou legislativou od r. 2022

videorozhovor s Markem Řebíčkem