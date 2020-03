Přehled světového peletového sektoru

Světová výroba pelet poslední dvě desetiletí stabilně narůstá. Výraznější růst můžeme sledovat od roku 2006, od roku 2012 lze sledovat rozdílné objemy výrob v různých částech světa.

Světová produkce pelet

Světová výroba pelet poslední dvě desetiletí stabilně narůstá. Výraznější růst můžeme sledovat od roku 2006, od roku 2012 lze sledovat rozdílné objemy výrob v různých částech světa. Mezi lety 2017 a 2018 dosáhl meziroční růst 14 %. V posledních letech je nejvýraznější nárůst výroby v Asii, a to o 54 % v roce 2018. Vedle Číny jsou lídry tamějšího trhu Vietnam, Malajsie a Thajsko. Asie tak ve výrobě předhodila dlouholetého největšího výrobce – Evropu.



Graf 1 Vývoj ve světové produkci pelet (miliony tun)

Zdroj: EPC survey 2019; FAO; FutureMetrics Graf 1 Vývoj ve světové produkci pelet (miliony tun)Zdroj: EPC survey 2019; FAO; FutureMetrics

Graf 2 Rozložení světové produkce pelet v r. 2018 (%)

Zdroj: EPC survey 2019; FAO; FutureMetrics Graf 2 Rozložení světové produkce pelet v r. 2018 (%)Zdroj: EPC survey 2019; FAO; FutureMetrics



Data z Číny jsou odhady od Great Resources Co Ltd, nicméně nejde o oficiální data. Vzhledem k tomu, jak velká je Čína, je velmi obtížné získat spolehlivé statistiky. Většinu výroby navíc zajišťují malí producenti. Není taky vůbec jisté, jaký typ pelet se v Číně vyrábí, jestli jsou to dřevní pelety nebo agropelety. Všeobecně se odhaduje, že 80 % celkové produkce jsou dřevní pelety a zbývajících 20 % jsou agropelety. Tento poměr se pravděpodobně v následujících letech změní na přibližně 70:30, protože celková produkce pelet pravděpodobně naroste, ale dostupnost dřevní suroviny má svá omezení. Čína exportuje jen malé množství pelet do Japonska a Jižní Koreji, a proto je v tuto chvíli nezávislým trhem. To se může změnit a může se stát velkým importérem, protože vláda chce propagovat pelety i na průmyslovém trhu.

V Severní Americe byl v r. 2018 růst relativně pomalý, protože se několik projektů zpozdilo a výroba byla ovlivněna nepříznivým počasím a přírodními katastrofami (hurikán, požáry lesů, záplavy). Kanadská produkce se zvýšila o 200 000 tun (+ 8 %), takže dohnala velkou část poklesu ve výrobě, který nastal v roce 2017. Kanada zůstává třetím největším producentem pelet na světě. Ve srovnání s kanadským sousedem zaznamenaly USA o polovinu menší růst (+ 4 %). V obou zemích lze očekávat v následujících letech růst, jakmile se spustí provoz perspektivních projektů, které mají silně posílit tamní výrobní kapacity.

Produkce v zemích EU28 byla stabilní, ale nikoli růstově výjimečná. V absolutních číslech zaznamenaly země EU28 druhý nejvýznamnější růst v produkci (resp. první nejvýznamnější, pokud vynecháme Čínu). Mimo EU28 bylo výraznější Rusko, kde růst dosáhl 12 % a ukázal se zde významný potenciál pro rychlý růst i v následujících letech.

Tabulka 1 Vývoj ve světové produkci pelet podle regionů (tuny) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst 2017–2018 EU28 11 974 154 13 287 316 13 855 927 14 383 274 15 401 127 16 879 382 10 % Zbytek Evropy 1 853 128 1 934 366 2 234 124 2 439 352 3 005 933 3 222 889 7 % Severní Amerika 6 781 000 7 978 000 9 450 000 9 900 000 10 400 000 10 900 000 5 % Jižní Amerika 61 500 49 390 75 000 135 350 548 618 549 412 0 % Čína 3 864 000 5 520 000 7 200 000 12 000 000 16 800 000 20 250 000 21 % Zbytek Asie 394 524 1 215 844 1 419 533 1 735 761 2 401 763 3 697 257 54 % Oceánie 0 105 000 153 000 160 000 250 000 205 000 −18 % Celkem 24 928 306 30 089 916 34 387 583 40 753 738 48 807 441 55 703 939 14 %

Světová spotřeba pelet

Světová spotřeba pelet vzrostla v roce 2018 na 35 146 706 tun, pokud nezapočítáme Čínu (s Čínou by to bylo 52 746 706 tun), což představuje přírůstek o +14 % oproti roku 2017.

Na globální úrovni se zvedla spotřeba pelet v průmyslu o skoro 3 miliony tun, zatímco spotřeba pelet v domácnostech a větších objektech vzrostla o 1 349 039 tun (bez Číny – žádné podrobnosti o spotřebě zde nejsou dostupné).

Asie zaznamenala v posledních letech postupný růst. Když pomineme Čínu, nejvíc rostla spotřeba ve Východní Asii, konkrétně v Jižní Koreji a Japonsku, kde průmyslová spotřeba pelet narostla o 39 %, respektive 86 %.

Největším spotřebitelem pelet zůstává v celosvětovém měřítku s přehledem EU28, kde spotřeba narostla v roce 2018 o 2 miliony tun. Růst v průmyslovém užívání pelet poháněla Velká Británie, která dosáhla na spotřebu 8,5 milionu tun (za většinu nárůstu je zodpovědná konverze čtvrtého bloku elektrárny Drax a další elektrárny konvertované na biomasu, například česká společnost EPH konvertovala uhelnou elektrárnu Lynemouth, firma MGT Power postavila elektrárnu na biomasu v Teesside). Lídrem spotřeby v domácnostech a větších objektech je Dánsko, které má nejvyšší poměr spotřebovaných pelet na obyvatele, a to díky sítím dálkového vytápění na bázi biomasy pro rezidenční objekty.

Evropské země mimo EU28 také zaznamenaly velký růst ve spotřebě, přestože celková úroveň jejich spotřeby zůstává relativně malá.



Graf 3 Světová spotřeba pelet v r. 2018 podle jejich určení (v tunách)

Pozn.: Čína není zahrnuta, protože údaje o spotřebě nejsou dostupné.

Zdroj: EPC survey 2019; FutureMetrics; FAO; Hawkins Wright Graf 3 Světová spotřeba pelet v r. 2018 podle jejich určení (v tunách)Pozn.: Čína není zahrnuta, protože údaje o spotřebě nejsou dostupné.Zdroj: EPC survey 2019; FutureMetrics; FAO; Hawkins Wright

Graf 4 Světová spotřeba pelet podle jejich určení v r. 2018 (tuny a %)

Pozn.: Čína není zahrnuta, protože údaje o spotřebě nejsou dostupné.

Zdroj: EPC survey 2019; FutureMetrics; FAO; Hawkins Wright Graf 4 Světová spotřeba pelet podle jejich určení v r. 2018 (tuny a %)Pozn.: Čína není zahrnuta, protože údaje o spotřebě nejsou dostupné.Zdroj: EPC survey 2019; FutureMetrics; FAO; Hawkins Wright



Tabulka 2 Vývoj spotřeby pelet ve světě podle regionů (tuny) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Růst 2017–2018 EU28 17 019 804 18 058 077 21 106 161 21 703 645 24 035 765 26 054 075 8 % Zbytek Evropy 325 079 569 134 598 730 704 194 907 727 989 791 9 % Evropa celkem 17 344 883 18 627 211 21 704 891 22 407 839 24 943 492 27 043 866 8 % Severní Amerika 2 506 000 2 875 000 2 232 005 2 432 360 2 550 410 2 781 375 9 % Jižní Amerika n.a. 58 000 90 000 n.a. 82 409 457 412 n.a. Čína 3 200 000 4 800 000 6 400 000 9 600 000 12 800 000 17 600 000 38 % Zbytek Asie 168 941 218 551 1 846 684 2 389 496 3 263 518 4 830 678 48 % Oceánie n.a. n.a. 22 500 27 500 29 500 33 375 13 % Celkem 23 219 824 26 578 762 32 296 080 36 857 195 43 669 329 52 746 706 21 % Pozn.: Čína není zahrnuta, protože údaje o spotřebě nejsou dostupné.

Zdroj: EPC survey 2019; FutureMetrics; FAO; Hawkins Wright