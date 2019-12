TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Peletky / Kůrovcová kalamita: souvislosti s výrobou dřevěných pelet a briket

Kůrovcová kalamita: souvislosti s výrobou dřevěných pelet a briket

Zlevní kůrovec pelety? Na čem závisí cena pelet a briket a jak se vyvíjí? Dozvíte se v našem videu.

Pelety a brikety se u nás vyrábějí 20 let. Dřevními peletami vytápí v České republice přes 30 tisíc domácností a firem, jejich cena poslední roky stagnuje, dokonce se i mírně snižuje. Brikety se u nás využívají ve stovkách tisících krbů a kamen, ale i v domovních kotlích. Rozhovor se týká aktuální i budoucí dostupnosti dřevních pelet, jak se vyvíjí jejich cena a na čem závisí. Kůrovcová kalamita se těchto cen dotýká pouze okrajově, daleko větší vliv má na ceny a dostupnost kulatiny a řeziva. Český a zahraniční trh jsou velice propojené a na sobě přímo závislé, pro cenu a dostupnost pelet ani briket se neočekává do budoucna nějaký zásadní výkyv.

Kůrovcová kalamita naráží především na kapacitu českých pil. „S tou otázkou se setkávám dnes a denně. Kapacita českých pil byla naplněna už dávno a nové vznikají pomalu. Teď je sice v lesích více dřeva, ale řeže se stejné množství jako před kůrovcovou kalamitou,“ vysvětluje v rozhovoru Marek Řebíček z Klastru Česká peleta. A protože pelety a brikety se lisují z piliny, která vzniká na pilách jako odpad, jejich cena neklesá. „V žádné evropské zemi se nevyrábějí lisovaná paliva tak, že by se mlel kvalitní materiál a pak se z něj lisovaly pelety nebo brikety. To je jednak barbarské a jednak to ani finančně nedává logiku. Paliva se lisují jen z odpadní suroviny,“ upozorňuje Řebíček.

A co vlastně cenu pelet určuje? Z 50 % je to cena piliny, kterou ovšem české pily i během kalamity prodávají stále za stejnou cenu. „Piliny není víc a také poptávka po ní je stále stejná, takže nemají důvod zlevňovat. Pilinu nakupujeme v podstatě za stejné ceny jako před kalamitou. Zbývající část ceny pelet potom tvoří náklady na elektřinu, zaměstnance a další provozní náklady. Pro zákazníky je pak klíčová přeprava, dovoz pelet až do domu. Ta tvoří asi 20 % ceny,“ doplňuje Řebíček.