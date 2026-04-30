Češi podceňují servis fotovoltaik. Čtyři z deseti elektráren nikdy neprošly odbornou kontrolou
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Češi investovali v posledních letech miliardy korun do domácích fotovoltaických elektráren, jejich pravidelnou údržbu ale často zanedbávají. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti E.ON. Více než 42 % majitelů fotovoltaik přiznává, že jejich elektrárna dosud nikdy neprošla odbornou kontrolou, přestože tři čtvrtiny lidí považují pravidelný servis za důležitý. V případě zanedbání servisu přitom majitelům hrozí znatelný pokles výkonu, snížení životnosti a v krajním případě i nebezpečí požáru.
Co průzkum dále ukázal?
- Češi se v souvislosti s FVE nejvíce bojí rizika požárů, ale nejčastějším problémem je v reálu pokles výkonu a menší výroba.
- Lidé mají pocit, že servis je potřeba až v momentě, kdy se vyskytne problém. Zhruba 30 % řeší odbornou pomoc až při problému, přitom pravidelnými prohlídkami se dá problémům předejít.
- 45 % majitelů fotovoltaik nemá stálého servisního partnera a u 6 % respondentů jejich instalační firma už zkrachovala.
„Průzkum ukazuje velký paradox české fotovoltaiky. Lidé si uvědomují, že servis je důležitý, ale v praxi ho odkládají. Nejčastěji proto, že elektrárna zatím funguje bez zjevného problému nebo nevědí, jak často by se měla kontrolovat,“ říká Lukáš Paur, vedoucí energetických řešení pro domácnosti společnosti E.ON Energie.
Hlavní bariéra? Nevědomost, ne cena
Respondenti nejčastěji uváděli, že servis neřeší proto, že se jim dosud nevyskytl žádný problém (42 %), případně proto, že nevědí, jak často má být elektrárna odborně kontrolována (30 %). Finanční náročnost zmiňovalo jen necelých 20 % dotázaných.
Zároveň ale průzkum ukazuje, že ochota ke změně chování je vysoká. Tři čtvrtiny majitelů fotovoltaik by pravidelný servis zvažovaly, pokud by jim pomohl předejít drahým opravám nebo snížení výkonu systému.
Za největší riziko spojené se zanedbanou údržbou považují majitelé fotovoltaik z poloviny přehřívání a uvolněné spoje, které mohou vést až k požáru. U téměř 40 % dotázaných jsou obavy z poklesu výkonu panelů a s tím spojenými finančními ztrátami z výroby elektřiny. Další obavy jsou pak z problémů se střídačem nebo skrytých závad, které nejsou na první pohled viditelné. To potvrzují i zkušenosti z praxe: mezi nejčastější problémy domácích fotovoltaik patří poruchy střídačů, degradace baterií, chyby instalace nebo vlivy prostředí, jako je vlhkost, prach či vysoké teploty.
Jedna věc je instalace, neméně důležitá je ale také pravidelná údržba a servis fotovoltaické elektrárny
Mnoho lidí nemá stálého servisního partnera – nebo jim firma zanikla
Průzkum zároveň ukázal strukturální slabinu trhu. Téměř polovina majitelů fotovoltaik nemá stálého servisního partnera, případně řeší servis pouze ve chvíli, kdy nastane problém. Šest procent respondentů dokonce uvedlo, že jejich původní instalační firma už neexistuje.
„Trh s domácími fotovoltaikami v Česku je stále velmi mladý a turbulentní. Instalací rychle přibylo, ale systematický servis za nimi často nestíhá. Právě to vytváří prostor pro profesionální a dlouhodobě dostupné služby,“ doplňuje Mário Franko, vedoucí oddělení fotovoltaických elektráren E.ON.
E.ON otevírá servis fotovoltaiky i pro zákazníky s „cizí“ instalací
Společnost E.ON už více než rok nabízí svým zákazníkům možnost pravidelného servisu fotovoltaických elektráren, který pomáhá předejít budoucím potížím. Za uplynulé měsíce provedli technici tisíce prohlídek u svých instalací a tuto službu využívá stále více zákazníků, kteří si nechali svou FVE instalovat od E.ON.
Nově nabízí odborný servis fotovoltaických elektráren i majitelům, kterým elektrárnu původně neinstaloval E.ON.
Součástí služby je pravidelná odborná kontrola systému, vyhodnocení jeho technického stavu, diagnostika možných rizik a také nonstop havarijní linka, na které se zákazníci dovolají odborníkům 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. V řadě případů je možné problém diagnostikovat nebo vyřešit i na dálku díky vzdálenému přístupu ke střídači.
„Servis není jen o řešení poruch, ale především o prevenci. Pravidelná kontrola pomáhá udržet výkon elektrárny, prodloužit životnost komponent a předejít situacím, kdy zákazník zjistí problém až ve chvíli, kdy přestane vyrábět nebo dojde k poškození zařízení,“ připomíná Mário Franko, vedoucí oddělení fotovoltaických elektráren E.ON.
Příloha – Výsledky průzkumu servis FVE
O průzkumu:
Průzkum přes online panel Instant Research agentury IPSOS se prováděl na vzorku 500 vlastníků fotovoltaických elektráren ve věku 18–65 let. Sběr dat probíhal ve dnech 30. března – 1. dubna 2026.
Skupina E.ON je tradičním partnerem české energetiky. Na českém trhu působíme od roku 1998. Dodáváme elektřinu 1,2 milionu zákazníků a zemním plynem zásobujeme více než 220.000 zákazníků, a to převážně v jižních Čechách a na jižní Moravě.