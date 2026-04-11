Integrace fotovoltaiky do střešní krytiny je opět snazší díky Wevolt X-Frame a X-Tile
Přehrát audio verzi
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Systémy Wevolt X-Frame a Wevolt X-Tile od společnosti wienerberger nabízejí dvě odlišná konstrukční řešení integrace fotovoltaiky do střešního pláště. Důraz je kladen na technické provedení, způsob montáže, kompatibilitu se střešní krytinou i praktické dopady na provoz a životnost střechy. Na veletrhu Střechy Praha nám oba systémy představili Radomil Valeš, ředitel prodeje Solar, a Daniel Frejvald, produktový manažer Wevolt, ze společnosti wienerberger.
Společnost wienerberger přináší pod značkou Wevolt moderní řešení integrované fotovoltaiky, která propojují výrobu energie přímo se střešním pláštěm. Hlavní myšlenkou těchto systémů je nahradit klasické „nadstřešní“ panely řešením, které je součástí střechy, a tím zachovat estetiku budovy i technickou kvalitu konstrukce. Wevolt tak představuje spojení architektury a energetiky, kdy střecha není jen ochranným prvkem, ale aktivně se podílí na energetické soběstačnosti domu.
Jedním z těchto řešení je systém Wevolt X-Frame, který slouží jako montážní rám pro klasické fotovoltaické panely integrované přímo do střechy. Na rozdíl od běžných instalací nejsou panely umístěny nad krytinou, ale tvoří její součást, což přináší čistší vzhled a menší zatížení konstrukce. Výhodou je také univerzálnost – systém lze použít na různé typy střech a krytin. Díky promyšlené konstrukci umožňuje efektivní odvětrávání panelů, což zvyšuje jejich výkon i životnost, a zároveň umožňuje rychlou a bezpečnou instalaci bez zásadních zásahů do střechy.
Druhým řešením je Wevolt X-Tile, které představuje ještě vyšší úroveň integrace. V tomto případě fotovoltaické moduly přímo nahrazují střešní tašky a zapadají do skladby střechy jako její plnohodnotná součást. Moduly jsou kompatibilní s vybranými taškami Tondach a díky svému provedení z dvojitého tvrzeného skla jsou velmi odolné vůči povětrnostním vlivům. Zároveň jsou lehké a vizuálně téměř nerozeznatelné od klasické krytiny, což z nich činí ideální řešení pro moderní i architektonicky citlivé stavby.
Oba systémy tak představují dvě varianty přístupu k integrované fotovoltaice – zatímco X-Frame nabízí flexibilitu a možnost použití standardních panelů, X-Tile sází na maximální estetiku a úplné splynutí se střechou. Společným jmenovatelem je snaha o efektivní, nenápadné a technicky propracované řešení, které reaguje na rostoucí důraz na energetickou úspornost budov i jejich vzhled. Wienerberger tímto směrem potvrzuje trend, kdy se stavební prvky stávají aktivní součástí moderního, udržitelného bydlení.