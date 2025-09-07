Trh s fotovoltaikou se potýká s problémy. Jak si zvolit kvalitního dodavatele a nespálit se?
Výrazné zpomalení poptávky po fotovoltaice ze strany majitelů rodinných domů vedlo ke krachu řady instalačních firem. V současné době se však problémy objevují i mezi dodavateli. Distributoři, kteří naskladnili velké množství zboží, se totiž potýkají nejen s ochlazenou poptávkou domácností, ale také se snížením cen panelů a baterií. Tato situace nejméně zasáhla ty společnosti, které dokázaly vývoj včas předvídat a přizpůsobily se změnám bez nutnosti reorganizace nebo insolvence – např. větším zaměřením na fotovoltaické komponenty pro průmyslové podniky a developerské projekty. Dalšími důležitými faktory, které firmám pomohly a pomáhají obstát ve stále silně konkurenčním prostředí, jsou dlouhá tradice, průběžné inovace, rozvětvené produktové portfolio, široká síť proškolených servisních a montážních firem či prozákaznický přístup. To vše se dá říci také o společnosti DZ Dražice, členu skupiny NIBE, která letos slaví 125leté výročí od první písemné zmínky o podniku ve středočeských Dražicích.
„Dá se očekávat, že trh s fotovoltaickými komponenty pro domácnosti už neporoste takovým tempem jako v době energetické krize – a to ani přes přetrvávající státní dotace. Vše směřuje k tomu, že spíše zeštíhlí a zůstane na něm výrazně menší počet silnějších hráčů,” vysvětluje Martin Hendrich, vedoucí prodeje oddělení Energetických systémů DZ Dražice, a pokračuje: „DZ Dražice je společnost, která stojí na více nohách: nabízí totiž ucelený ekosystém pro moderní udržitelné bydlení či podnikání. Věnujeme se nejen distribuci komponent pro fotovoltaické elektrárny a prodeji tepelných čerpadel NIBE, ale také výrobě kvalitních ohřívačů vody a akumulačních nádrží. Svým klientům navíc poskytujeme silné zázemí firmy s dlouhou výrobní tradicí, širokou síť prověřených montážních a servisních firem a provoz nového call centra s profesionálními proškolenými pracovníky a individuálním přístupem. Samozřejmostí pro nás je, že za jednotlivé komponenty ručíme my, nikoli výrobce nebo montážní firma.”
DZ Dražice radí: jak si zvolit kvalitního a silného dodavatele fotovoltaiky?
- Ověřte si, zda má daná firma dostatečně dlouhou výrobní nebo dodavatelskou historii, silnou pozici na trhu a dobrou pověst: to by měla umět doložit např. dodávkou komponent pro větší referenční projekty. Důležité jsou i pozitivní recenze na nezávislých webech (např. refsite.info)
- Zjistěte si, zda vám zvolená firma dokáže připravit komplexní energetické řešení přímo na míru nebo navrhne technologii plně kompatibilní s těmi stávajícími, které využíváte: tedy individuální nabídku s detailní cenovou kalkulací. Zároveň si vždy zkontrolujte výši požadované zálohy: ta by neměla přesáhnout 50–60 % z celkové ceny sloužící na pořízení technologie.
- Ověřte si, zda je daná společnost, nebo montážní firmy, s nimiž spolupracuje, certifikovaná a má proškolené zaměstnance. Kvalifikovaný montážník se totiž neobejde bez hlubokých technických znalostí, zručnosti a praxe. Musí se orientovat v technické dokumentaci a normách, umět si zvolit správný postup práce, vyznat se v montáži a zapojování složitých systémů, dodržovat BOZP a znát komponenty, s nimiž pracuje.
- Zaměřte se to, zda tato firma nabízí transparentní, rychlou a profesionální komunikaci, kompletní servisní a záruční podporu a možnost dodatečných služeb – např. podání žádosti o dotaci.
