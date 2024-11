TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / OK STS Toužim se zabezpečila před výkyvy energetického trhu a výpadky proudu díky bateriovému úložišti

Dobu návratnosti investice do moderních energetických řešení nyní výrazně zkrátí čerpání státní podpory vypsané formou dotačních titulů RES+ nebo úvěrového programu Národní rozvojové banky. Jedním z nich je fotovoltaická elektrárna, která zvyšuje energetickou soběstačnost, snižuje provozní náklady a přináší další benefity odvíjející se od typu podnikání. Přebytečnou elektrickou energii, kterou fotovoltaika vyrobí, lze ukládat do bateriového úložiště různých forem a velikostí.

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 610 kWp na střechách a nevyužívaných plochách společnosti OK STS Toužim vyžadovala nestandardní řešení: firma Enado pro ni proto navrhla a sestavila autorské bateriové úložiště v lodním kontejneru s kapacitou 371,2 kWh. Tento modul, složený z komponent dodávaných společností DZ Dražice, slouží k ukládání přebytků elektřiny, následně využitých pro noční provoz a při výpadku proudu. Díky umístění baterií v jednom uzavřeném kontejneru mimo výrobní halu klade takové řešení menší nároky na požární bezpečnost než úložiště zakomponované přímo ve firemních budovách.

Strojírenská firma OK STS Toužim má na střechách a pozemních konstrukcích svého areálu instalováno 1 220 kusů solárních panelů o celkovém výkonu 610 kWp. Pro ukládání přebytečné energie se vedení rozhodlo investovat do autorského bateriového úložiště od společnosti Enado. To slouží mj. k pokrytí nočního provozu nebo k uchování přebytků elektřiny využívaných při výpadcích proudu, kdy hrozí finanční ztráty kvůli zastavení výroby i expedice zboží.

„Uvnitř úložiště se nachází technologie značky Dražice: 64 baterií (s celkovou kapacitou 371,2 kWh), 8 hybridních střídačů (s celkovým výkonem 96 kW) a 8 řídicích jednotek. Na toto požárně bezpečnostní a stavebně jednoduché řešení je možné čerpat bezúročný úvěr doplněný dotační složkou, který poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Národní rozvojovou bankou: součástí tohoto programu je ustanovení, že pokud firma plní všechny závazně stanovené podmínky, nemusí splácet celou jistinu, ale bude jí odpuštěno až 50 % způsobilých výdajů,“ vysvětluje Radek Michálek, vedoucí oddělení Energetických systémů DZ Dražice.

Od podpisu smlouvy až po zprovoznění systému (včetně vyřízení distribuce a dotace) trvala realizace 3 měsíce. Sestavení kontejneru probíhalo v prostorách společnosti Enado, následně byl modul převezen do areálu OK STS Toužim. Zde proběhlo jeho připojení k ostatním částem fotovoltaického systému, a to bez narušení provozu. „Majitel již může využívat všechny funkce kontejnerového bateriového úložiště. K těm nepatří jen akumulace přebytků elektřiny a zálohování (tzv. back up), zajišťující její dodávku i při výpadcích proudu nebo blackoutu, kdy se baterie promění v záložní zdroj. Kontejnerové úložiště zvládne rovněž tzv. peak shaving, tedy snížení technického maxima a optimalizaci spotřeby energie, a vybíjení a nabíjení dle spotových cen,“ dodává Mikuláš Bindzar, technický ředitel společnosti Enado.

