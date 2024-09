TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Jak se od října změní podmínky pro připojování nových fotovoltaických elektráren do sítě?

Jak se od října změní podmínky pro připojování nových fotovoltaických elektráren do sítě?

S účinností od 1. 10. 2024 platí novela vyhlášky o připojení k elektrizační soustavě, která mění podmínky pro připojování nových fotovoltaických elektráren (FVE) do sítě. Jaké pozitivní a negativní změny přináší novela vyhlášky, která byla nedávno publikována ve Sbírce zákonů?

O novinkách v připojování FVE můžete diskutovat se Stanislavem Hesem, expertem ČEZ Distribuce na

Dobrá zpráva pro malé zdroje

Pozitivem nové vyhlášky je usnadnění připojování malých FVE do sítě. Výrobny s výkonem do 10,8 kW se nově připojují na základě oznámení.

Vyhláška stanoví, že neodmítne-li distributor připojení takové výrobny do 30 dnů od podání oznámení, žadatel může výrobnu připojit a začít ji provozovat, při splnění technických a bezpečnostních podmínek.

Vyhláška také nově specifikuje obsah oznámení, kam se oznámení podává a že má distributor povinnost připravit změnu smlouvy o připojení na základě zaslaného oznámení.

V praxi to znamená, že za splnění stanovených podmínek je možné připojit do svého odběrného místa novou výrobnu s možností dodávek do distribuční soustavy po pouhém uplynutí lhůty a není nutné čekat na podpis nové smlouvy.





Negarantované připojení

Od počátku června distributoři pro nové FVE zavedli možnost tzv. negarantovaného připojení. Tím se rozumí možnost distribuční společnosti omezovat výrobu v maximálním rozsahu do 5 % celkového vyrobeného ročního objemu bez náhrady.

Nově vyhláška upravuje postupy a lhůty pro distribuční společnosti pro zaslání návrhu takové smlouvy a jeho akceptaci žadatelem o připojení.

Sporné změny

Kromě pozitiv nová vyhláška obsahuje méně vstřícné změny pro žadatele o připojení. Od října se zvyšuje měrný podíl žadatele o připojení na nákladech spojených s připojením.

Za rezervaci výkonu na hladině VN v případě, že žadatel zajistí vyvedení výkonu na své náklady k místu připojení do distribuční soustavy (typ B) je měrný podíl žadatele navýšen ze současných 180 000 Kč/MW od října nově na 220 000 Kč/MW.

Za méně pozitivní lze také považovat změnu ve způsobu určení připojení (např. určení napěťové hladiny) a místa připojení. Nová právní úprava, která je obsažena v § 9 odst. 1 ve Vyhlášce, stanoví, že je to naopak distributor, kdo rozhoduje o způsobu připojení, bez ohledu na to, co preferuje žadatel.

O dalších novinkách v připojování FVE můžete diskutovat se Stanislavem Hesem, expertem ČEZ Distribuce na konferenci Smart Energy Forum v Praze.