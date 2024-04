TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Střídač WIT přináší revoluci v oblasti komerčních instalací fotovoltaiky

Střídač WIT přináší revoluci v oblasti komerčních instalací fotovoltaiky

Díky kombinaci parametrů, rychlé a jednoduché montáži, 100% asymetrii a úspoře místa střídače WIT zcela mění pravidla pro komerční instalace fotovoltaických elektráren. Navíc – díky poloviční ceně má technologie WIT předpoklad opanovat komerční instalace s výkonem až do 900 kWp.

Nenápadná rodinná firma ze Šumperska, která se zabývá výrobou uzenin, se může pochlubit evropským prvenstvím. Na její fotovoltaickou elektrárnu byl totiž vůbec poprvé použit komerční hybridní střídač WIT v kombinaci s baterií APX od Growatt.

Unikátní technologie už je dostupná v ČR

Komerční instalace v České republice dostávají díky revoluční technologii WIT v kombinaci s baterií APX zcela nový impuls. „Střídače WIT jsou jedny z prvních hybridních střídačů, které disponují jednak vstupy na panely, ale zároveň pracují ruku v ruce s baterií APX. Spojují tak více funkcí do jednoho zařízení. To s sebou samozřejmě nese i výrazně nižší pořizovací cenu oproti jiným technologiím,“ popisuje přínosy nové Growatt technologie Radek Orság, ředitel SOLSOL.

Zapojení jako běžná rezidenční instalace

Střídače WIT navíc přináší zásadní zjednodušení, protože využívají stejný princip zapojení jako běžné rezidenční instalace. To je samozřejmě velký benefit jak pro montážní firmy, tak pro zákazníka. „Jedná se hlavně o princip all in one, kdy nám odpadnou starosti s nákupem a propojením různých značek technologií. Už tento fakt zjednoduší instalaci a provoz na naprosté minimum,“ dodává Radek Orság, ředitel SOLSOL, který je exkluzivním distributorem technologie pro ČR. Vše se řeší s jedním dodavatelem a jedním výrobcem. Od toho se odvíjí i kratší čas na instalaci, kterou zvládne každá zaškolená firma.



Instalace o výkonu FVE: 99,9 kW, výkon hybridního střídače: 100 kW, kapacita úložiště: 200,7 kWh Instalace o výkonu FVE: 99,9 kW, výkon hybridního střídače: 100 kW, kapacita úložiště: 200,7 kWh

Flexibilní řešení pro celou řadu projektů

Growatt s novinkou přichází v době, kdy se zvedá zájem právě o komerční projekty různého rozsahu – ať jde o výrobní závody, menší zemědělce, průmyslová zařízení nebo objekty samospráv. Tomuto širokému záběru projektů vychází vstříc i WIT. „Každá instalace se dá individuálně škálovat od 50 kW až do 900 kW. Každý modul je navíc nezávislý na ostatních a nejsme tedy omezeni nejslabším článkem. Stejně tak je systém flexibilní i s ohledem na měnící se potřeby klienta, který může v budoucnu navyšovat požadavky na energetickou nezávislost svého podniku,“ uzavírá Orság.

Střídače WIT ve spojení s APX baterií umožňují také 100% asymetrii, která umožní majiteli uchovat energii v baterii. Tu může dle svého uvážení využít později pro potřeby výroby nebo chodu objektu. Řešení od Growatt disponuje také moderním UPS s funkcemi Load Shifting (posun zátěže) a Peak Saving (ořezávání špičkového zatížení).