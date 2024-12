TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Akumulace elektřiny / Bateriový systém Pixii míří do Česka: nabízí komplexní řešení pro velké hráče i komunity

Bateriový systém Pixii míří do Česka: nabízí komplexní řešení pro velké hráče i komunity

Poradí si s výkyvy distribuční sítě. Je dostupná i v odříznutých oblastech. Nevadí jí tropické teploty ani mráz. Jmenuje se Pixii PowerShaper a už nyní zcela mění způsob využívání energie u telekomunikačních gigantů i velkých producentů. Pro české klienty ji dodává společnost SOLSOL.

Bateriový Systém Pixii PowerShaper přichází na český trh. Zdroj: Pixii AS

Inteligentní modulární bateriové úložiště zkombinované se střídači dává jejímu majiteli naprostou kontrolu nad odběrem a snižuje energetické náklady. Na český trh ho nyní začal dodávat lídr mezi distributory fotovoltaických technologií, SOLSOL.

„Do roku 2025 vstupuje SOLSOL s inovativním produktem, který má ambici splnit i ty nejnáročnější požadavky na bateriové systémy v rámci přechodu na nízkouhlíkovou energetiku, spojeného se stále většími výkyvy mezi výrobou a spotřebou.

S příchodem LEX OZE III se pro bateriová úložiště otevírají zcela nové příležitosti. Vedle standardní kombinace s fotovoltaickými instalacemi již většina investorů zvažuje širší využití těchto systémů, například v rámci energetických komunit, poskytování Služeb výkonové rovnováhy (SVR), Energy Arbitrage, Peak Shaving a dalších.

Náš produkt byl navržen tak, aby po hardwarové stránce splnil všechny tyto scénáře, a to s maximální flexibilitou. Díky tomu nejsou investoři při změnách způsobu využití nebo jejich kombinacích žádným způsobem limitováni,” říká Martin Novák, technický ředitel SOLSOL.

Baterie po evropsku: skladem a bezpečná

Nový bateriový koncept pochází z Norska a kombinuje severskou preciznost i evropské standardy kvality i bezpečnosti a to včetně kybernetické. Výhodou je rychlá dostupnost, vyrábí se totiž mimo jiné i u našich sousedů na Slovensku. Je vhodný pro komerční a průmyslové provozy a velké distribuční společnosti, stejně jako komunitní projekty nebo rychlonabíjecí stanice pro elektromobily.

Pro koho je vhodné úložiště Pixii PowerShaper Komerční a průmyslové provozy – snižuje poplatky za rezervovanou kapacitu.

Komunitní projekty – vyrovnává a stabilizuje spotřebu energie.

Nabíjecí stanice pro elektromobily – navyšuje kapacitu a umožňuje rychlonabíjení.

Distribuční společnosti – přináší efektivní řešení pro přetížené oblasti a eliminuje investice do infrastruktury.

Řešení pro velké distributory i komunitní energetiku

Po norském řešení sáhl německý Deutsche Telekom, který se v rámci udržitelného provozu zavázal do pěti let disponovat úložišti o celkové kapacitě 300 MWh. První systém bateriového ukládání energie dodala do centrály společnosti právě PIXII. Má konverzní výkon 1 MW a kapacitu ukládání 6 MWh. Své místo našel Pixii PowerShaper i na Slovensku, kde jej využívá distributor ENGIE jako frekvenční rezervu (FCR – Frequency control reserve).

„Škálovatelné bateriové systémy pro ukládání energie jsou zásadním prvkem energetické transformace. Náš systém nabízí snadnou rozšiřitelnost jak z hlediska výkonu, tak kapacity. Tato flexibilita zajišťuje přizpůsobení budoucím požadavkům – ať už jde o kompenzaci postupné ztráty kapacity baterie nebo o změnu primárního využití systému, například při přechodu na nové aplikace či vyšší energetické nároky,” dodává Martin Novák.

Pixii výčtem benefitů výrazně převyšuje konkurenční produkty, proto po norském bateriovém systému sahají i investoři velkých komunitních projektů. Kromě vysoké energetické efektivity a kompaktních rozměrů je kladně hodnocen i velmi tichý provoz, díky čemuž je Pixii ideální pro hustě obydlené městské prostředí. Systém má zároveň nejlepší ekologickou stopu, protože je vyroben z 95 % z recyklovatelných bateriových článků, při jejichž výrobě bylo použito 100 % obnovitelných zdrojů energie.

6 důvodů pro Pixii

Vyrábí se v Evropě. Má norský design a kvalitu i data na evropských serverech.

Modulární měniče minimalizují energetické ztráty a případné pokuty při výpadcích. Za provozu vytáhnete vadný a zasunete nový měnič.

Bateriový systém je škálovatelný a připraven tak, aby šel v budoucnu jednoduše rozšířit.

Technická podpora je v Evropě a všechny komponenty jsou k dispozici skladem.

Úložiště má mnoho variant – Indoor, Outdoor nebo SKID (obdoba kontejnerových řešení).

Systém je certifikován na teploty −20 °C až +45 °C.