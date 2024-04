TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Nový průlom ve světě solárních konstrukcí: Nosné zátěžové konstrukce z geopolymeru

Nový průlom ve světě solárních konstrukcí: Nosné zátěžové konstrukce z geopolymeru

V oblasti obnovitelných zdrojů energie se neustále hledají inovativní řešení, která by nejen zlepšila účinnost, ale také snížila náklady spojené s instalací a provozem solárních elektráren. Revolučním produktem na trhu jsou nosné zátěžové konstrukce vyrobené z geopolymeru, označované jako konstrukce GPM (Geopolymer Mounting Systems), které jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky každého typu rovné střechy.

Geopolymery, často označované jako umělý kámen, mají svým vzhledem a technologií výroby nejblíže k betonu, avšak jinou chemickou podstatu, která přinášejí řadu výhod. Geopolymer má vyšší pevnost oproti betonu, což umožňuje výrobu menších a lehčích součástí. Hlavní konstrukční prvky konstrukcí GPM jsou navíc kompozitními součástmi geopolymeru a ocelové výztuže, proto vynikají ještě lepšími mechanickými vlastnostmi. Díky své chemické a teplotní odolnosti, mechanickým vlastnostem a nehořlavosti je geopolymer ideální volbou pro nosné zátěžové konstrukce pro FV panely, které musí odolávat nejnáročnějším povětrnostním podmínkám a teplotám. Co je ještě důležitější, výroba geopolymeru je ekologičtější než výroba betonu, protože dochází k výrazné redukci produkce CO 2 , a to přibližně o 80 %.

Výhody nosných zátěžových konstrukcí z geopolymeru:

Snadná a rychlá montáž: Díky inovativnímu designu se montáž těchto konstrukcí stává rychlou a efektivní. V porovnání s hliníkovými konstrukcemi lze konstrukce GPM nainstalovat za méně jak polovinu času. To vede ke snížení nákladů na montáž a možnosti nainstalovat více panelů za den. Nízká cena: Nosné zátěžové konstrukce z geopolymeru nabízejí nižší ceny ve srovnání s hliníkovými konstrukcemi, což umožňuje snížení celkových nákladů. Dlouhá životnost: S životností přesahující 25 let jsou tyto konstrukce dlouhodobou investicí do obnovitelné energie bez potřeby jakékoliv údržby. Personalizovaný přístup: Společnost re-shine s.r.o. si zakládá na personalizovaném přístupu ke svým zákazníkům, což umožňuje individuální řešení a maximální spokojenost. Zátěžové plány: Součástí produktů je také zpracování zátěžových plánů pro konkrétní instalace bez dodatečných poplatků, což usnadňuje proces projektování a snižuje zátěž projektantů instalačních společností. Lokální výroba s minimální ekologickou stopou: Nosné zátěžové konstrukce z geopolymeru jsou s hrdostí vyráběny v České republice, konkrétně v Českém Krumlově. Tento přístup nejenže snižuje ekologickou stopu při přepravě, ale především podporuje českou ekonomiku.



Obrázek 2 – Dílčí komponenty konstrukce GPM-S-15-D Obrázek 2 – Dílčí komponenty konstrukce GPM-S-15-D

Technické specifikace konstrukcí:

Konstrukce GPM nabízí možnost instalace s orientací FV panelů na jih a na východ-západ. V obou případech je úhel sklonu panelů na konstrukci 15°, což umožňuje maximalizovat výrobu FV elektrárny, a to na základě optimalizace využití slunečního zazáření a plochy střechy. Všechny konstrukce od společnosti re-shine s.r.o. jsou plně kompatibilní se všemi na trhu dostupnými panely o rozměrech D: 1 750–2 300 mm, Š: 970–1 150 mm, V: 30–35 mm.

Pokud máte zájem o další informace nebo konzultaci, neváhejte kontaktovat společnost re-shine s.r.o. na jejich webových stránkách www.re-shine.eu.