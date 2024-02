TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Alice Bendová si ve svém domě užívá výhod fotovoltaiky

Alice Bendová si ve svém domě užívá výhod fotovoltaiky

Navštívili jsme rodinný dům ve Zbuzanech u Prahy, abychom se s majitelkou Alicí Bendovou pobavili o životě s fotovoltaickými panely. Její rozhodnutí pořídit si fotovoltaiku vycházelo z touhy po komfortu, energetických úsporách a ohledu na životní prostředí.

„Máme v rodině 2 elektrická auta, bazén, díky kterému pro nás léto nekončí – my si vyhříváme dál,“ říká pro estav.tv Alice Bendová. „Pak máme saunu a vlastně celý dům je vytápěný elektřinou.“

Na trhu s fotovoltaikou již funguje spousta zavedených hráčů, a vybrat si mezi nimi nemusí být jednoduché. Jedním ze stěžejních požadavků je i rychlost instalace.

„My jsme se rozhodli pro společnost Schlieger z důvodu rychlého jednání, protože naši známí od Schliegeru solární panely mají, a my, i když jsme poptali v roce 2022, což byl za mě abnormální rok instalací solárních panelů, tak rychlost byla prostě velká a my jsme byli naprosto spokojeni,“ vysvětluje Alice Bendová.

Kromě použití energie na vytápění domu a jeho příslušenství je vítaným bonusem i napájení moderních plug-in hybridů nebo elektromobilů.

„Další obrovská výhoda je ta, že my jsme vlastně schopni nabíjet obě dvě auta naráz. Máme prostě dvě nabíječky, takže si nabijeme a jedeme. Já mám plug-in hybrid, jezdím nějakých 70 km denně po Praze na elektřinu, a můj přítel má čistě elektrické auto, takže za nás spokojenost fakt velká,“ ujišťuje Alice Bendová.

Na návštěvu k Alici Bendové můžete i vy prostřednictvím našeho videa.