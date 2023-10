TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Představme si zákazníka, který chce platit co nejméně za elektřinu

Představme si zákazníka, který chce platit co nejméně za elektřinu

Na 34. ročníku veletrhu FOR ARCH představila společnost SCHLIEGER nová tepelná čerpadla, nabíječku na elektromobil, stohovatelnou baterii pro FVE a moderní hybridní asymetrický střídač.

Na veletrhu FOR ARCH 2023 představila česká společnost SCHLIEGER nové portfolio produktů OZE, jejž bude od příštího roku řídit umělá inteligence. SCHLIEGER, jednička v instalacích systémů OZE s téměř 15 000 realizacemi v ČR, vložila do vývoje umělé inteligence desítky milionů korun. Výsledkem investice bude smart systém, který dokáže flexibilně a ekonomicky řídit spotřebu elektřiny v celé domácnosti a její přebytky zobchoduje na spotovém trhu. Maximální komfort a úspory nabídne při ohřevu teplé vody, vytápění nebo chlazení interiéru, nabíjení elektromobilů a například také řízení teploty vody v bazénu.

Jak bude A.I. systém fungovat?

„Ve SCHLIEGER budoucnost vidíme v umělé inteligenci, která zásadně urychlí návratnost investice do systémů OZE, a zároveň zvýší i uživatelský komfort našim klientům,“ uvádí Petr Němeček, technický a produktový ředitel značky SCHLIEGER, která jen za loňský rok instalovala 3 500 OZE systémů* a vykázala obrat ve výši 894 milionů Kč.

Nový software bude využívat neuronovou síť, která prokombinuje všechny dostupné parametry a optimálně nastaví řízení elektrické spotřeby v domácnosti. Cílem fungování umělé inteligence nebude jen úspora finančních prostředků, ale i zvýšení komfortu členů domácnosti a uživatelsky přívětivé ovládání.

„Představme si zákazníka, který chce platit co nejméně za elektřinu. Na základě teplotních preferencí členů domácnosti mu systém nabídne optimální teplotu v domě, ale bude to dělat chytře a ekonomicky. Například sníží teplotu v momentech, kdy v domě nikdo není, sníží rychlost nabíjení elektromobilu nebo odloží start pračky na odpoledne. To proto, aby nebylo zapotřebí odebírat elektřinu ze sítě, když bude během dne dostatek sluníčka,“ vysvětluje Němeček a doplňuje: „A.I. se bude učit chování zákazníka, na jehož základě optimalizuje výrobu energie, její spotřebovávání, ukládání do baterií nebo přeprodávání na spotovém trhu. Vyhodnocovat bude ale i nestandardní situace, změny v tradičním režimu obyvatel domu – jako je návrat mimo běžné hodiny. V takovém případě, bude-li mít povoleno sledování jejich polohy, začne vytápět, ohřívat vodu v okamžiku, kdy bude někdo na cestě domů.“

Nový hybridní asymetrický střídač a modulární stohovatelné baterie

Na veletrhu FOR ARCH 2023 představila společnost SCHLIEGER také nový hybridní asymetrický střídač a modulární stohovatelné baterie (LiFePo4 třetí generace). Doplnila tak vlastní „A.I. Ready“ produktové portfolio pro FVE, které bude od příštího roku řízeno prostřednictvím umělé inteligence. Miniaturní počítač SCHLIEGER SMART A.I. BOX si každý zákazník bude moci pořídit v průběhu roku 2024.

Střídač SCHLIEGER ASYMO HYBRID i baterie SCHLIEGER TOWER H nabídne společnost koncovým uživatelům, velkoobchodům a společnostem, které chtějí svým zákazníkům poskytnout vysoký komfort a špičkovou kvalitu za rozumnou cenu.