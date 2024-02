TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Čeká nás ještě zlevňování solárních panelů nebo půjdou ceny naopak nahoru?

Čeká nás ještě zlevňování solárních panelů nebo půjdou ceny naopak nahoru? Nestačí se podívat do křišťálové koule, musíte znát souvislosti

Po dvou letech překotného vývoje cen solárních technologií, vzniku nových výrobců a značek letos dochází ke konsolidaci na trhu. Z původních nedostatků všech komponentů před dvěma lety, které měly za následek zdražování, došlo ke konci roku 2023 k přeplnění trhu a výrazným výprodejům skladových zásob výrobců, jakožto i k cenové válce importérů s cílem zbavit se starých skladových zásob před příchodem nových typů panelů a modelů ostatních součástí FVE.

V roce 2024 očekáváme uklidnění situace a pomalý návrat cen k úrovni roku 2022

Boj o tržní podíl hnal ceny dolů

Výše řečené bude ovšem závislé na velkém množství faktorů. Do Evropy budou dovezeny nové, pokročilejší technologie a to především, jak již bylo řečeno, hlavně v oblasti panelů. Někteří výrobci v Číně zaniknou nebo budou pohlceni většími firmami. Čína zastává vedoucí pozici ve výrobě solárních komponent, a to díky rozsáhlé infrastruktuře, technologickým inovacím a nízkým výrobním nákladům. Tato dominance dává čínským výrobcům silnou pozici v konkurenčním boji a mezi výrobci. V této oblasti má Čína výrazný vliv na celkový světový trh s obnovitelnou energií. Výrobci, aby zůstali konkurenceschopní, musí aktivně reagovat na vývoj situace a hledat inovativní řešení pro udržení a posílení své pozice na trhu. Snaha o snížení nákladů na výrobu a agresivní ceny jsou hlavními nástroji v boji o tržní podíl.

Ceny porostou. Proč?

Doprava

V současnosti dochází ke zdražování dopravy zboží z Asie kvůli prodloužení trasy okolo Afriky z důvodu nebezpečí, které lodím aktuálně hrozí v Rudém moři. Zvýšení cen za dopravu bude navyšovat konečné ceny pro koncové zákazníky.

Suroviny

Ekonomické faktory, jako je inflace a zvyšující se náklady na suroviny, mohou mít omezený vliv na růst cen, nicméně, konkurenční boj mezi výrobci a snižování výrobních nákladů díky technologickým inovacím udržují trend cen na relativně stabilní úrovni.

Globálně i lokálně

Vývoj cen solárních komponentů v roce 2024 tedy reflektuje pokračující úsilí o udržitelnost a přechod k obnovitelným energetickým zdrojům.

S ohledem na výše zmíněné faktory můžeme očekávat, že solární energetika bude nadále hrát klíčovou roli v celosvětovém energetickém mixu.

Tento trend byl v souladu s globálním úsilím o snížení emisí skleníkových plynů a podporu obnovitelných energetických zdrojů, a to poskytuje impulz pro další adopci solární energetiky v průmyslu i domácnostech.

Na lokálním českém trhu se solární energetika těší nadále dotačním titulům a vládní podpoře formou dodací (Nová zelená úsporám, RES+ atd ).

ifTECH poselství pro rok 2024

Naše firma ifTECH je na trhu již dlouhou dobu a podobné výkyvy v cenách jsme již zaznamenali dříve.

Navazujeme na úspěšné období naší firmy na solárním trhu v České republice a rozšiřujeme působení i za našimi hranicemi do okolních států v rámci Evropské unie.

Na rok 2024 jsme dobře připraveni obsloužit jak velké, tak malé zákazníky. Posilujeme zejména technickou podporu, rozvíjíme systém školení, zrychlujeme reklamační řízení a nově poskytujeme záruční i pozáruční servis námi nabízených značek kde jsme autorizovaným servisem (opravy přímo u nás do 14 dnů).

K dispozici máte na výběr z množství špičkových řešení od věhlasných firem v oboru, a to jak z rychle se doprodávajících levnějších loňských modelů, tak i z novinek pro rok 2024.

Přejeme Vám úspěšný rok.