TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Českou fotovoltaiku čeká dobrý rok. AIKO přichází s inovacemi

Českou fotovoltaiku čeká dobrý rok. AIKO přichází s inovacemi

Ještě před pár lety byly ceny elektřiny v České republice tak nízké, že si investoři do fotovoltaiky nebyli jisti, zda se investice do deseti let vůbec vrátí. Očekávané zvýšení nákladů na elektřinu pro domácnosti však učiní OZE ziskovější než kdy dříve.