TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / Design fotovoltaických panelů je stále důležitější. AIKO chápe, že zákazníci si nekoupí jen tak něco

Design fotovoltaických panelů je stále důležitější. AIKO chápe, že zákazníci si nekoupí jen tak něco

Rozvoj fotovoltaického průmyslu není jen o zvyšování účinnosti solárních modulů. Konkurence mezi výrobci je tvrdá a zákazníci jsou stále náročnější. Společnost AIKO Solar Energy se právě objevila v České republice s nabídkou, která na trhu dosud nebyla.

I když by se mohlo zdát, že plán na využívání levné energie ze slunce je žádoucí, realita ukazuje, že ne vždy tomu tak je. Proč? Jedním z důvodů je, že solární panely jsou stereotypně vnímány jako nepříliš atraktivní z hlediska estetiky.

Vezmeme-li v úvahu obrovské výhody investice do fotovoltaiky, může se to jevit jako zanedbatelná nevýhoda. Ale pro lidi žijící v blízkosti FV instalace je to stále vážný argument proti solární energii. Firmy plánující výstavbu solární elektrárny v Rasošce si to uvědomily v létě 2023. Jeden z investorů začal po bouřlivých diskusích s obyvateli projekt obhajovat s tím, že fotovoltaika možná není hezká, ale místní komunitě poskytne nepopiratelné výhody.

Pochybnosti o vlivu solárních panelů na krajinu se netýkají jen velkých investic. Potýkají se s nimi i jednotliví uživatelé. Nikdo nechce neúmyslně zhyzdit nový dům postavený za několik milionů korun. Z tohoto důvodu výrobci fotovoltaických instalací přikládají vzhledu panelů stále větší význam.

Aktuálním rekordmanem je v tomto ohledu společnost AIKO Solar Energy, která své produkty zdokonalila natolik, že letos získala cenu, která je ekvivalentem filmových „Oscarů“, ale ve světě designu.

AIKO sahá po oceněních

Řeč je samozřejmě o soutěži Red Dot Product Design Award. Modul ABC typu N z produkce AIKO Solar Energy získal první ocenění tohoto typu za solární modul XBC ve více než 60leté historii akce.

Panely vyráběné společností AIKO se odlišují tím, že po instalaci na střechu vytvářejí jednotný černý povrch. To je možné díky odstranění linek stříbrných elektrod zepředu a jejích ukrytí na zadní stranu článků. Tyto linky u tradičních instalací rozdělují povrch panelu podélně i na šířku a vytvářejí charakteristický rastr. Ne vždy se však toto uspořádání potenciálním zákazníkům líbí.

Skrytím zmíněných elektrod bylo dosaženo dalšího efektu. Větší plocha absorpce světla se promítá do zvýšení účinnosti panelů ABC. Nejnovější řešení AIKO dosahuje výstupního výkonu 620 wattů s účinností 24 %, což bylo certifikováno nezávislým institutem TÜV SÜD. Podle žebříčku, který připravují TaiyangNews, jde o světový rekord! Modul AIKO je nepřetržitě na vedoucí pozici od března 2023.

Dalšího solárního panelu s výkonem 610 wattů a účinností 23,6 % si mezitím všimli na letošním veletrhu Intersolar v Mnichově a získal ocenění za inovaci, design a technické parametry.

AIKO zvítězilo i v žebříčku PV Magazine. V testech ověřených nezávislou poradenskou společností Clean Energy Associates mělo AIKO nejlepší výsledek mezi moduly, které využívají sluneční světlo na jedné své straně. Průměrná zaznamenaná energetická účinnost je 104,79 Wh/Wp.

AIKO v České republice

Rok 2023 je pro AIKO Solar Energy přelomový, a to nejen z hlediska získaných hodnocení a ocenění. Rekordní jsou také investice. Výrobce má již přes tisíc registrovaných patentů ve více než 30 zemích světa. AIKO také otevřelo výzkumné a vývojové centrum v Německu a za poslední tři roky utratilo 350 milionů dolarů jen na výzkum. Globální počet zaměstnanců přesáhl 16 000 lidí.

Výrobce také zahájil rozsáhlou mezinárodní expanzi. V Asii je kromě centrály v Číně společnost přítomna mimo jiné v Japonsku a Singapuru. V Evropě se AIKO již dostalo do Německa, Velké Británie, Španělska, Itálie, Nizozemska a Polska.

Značka letos debutovala také v České republice. AIKO iniciovalo sérii školení pro montážníky a také navázalo spolupráci se dvěma českými velkoobchody – 25energy a Memodo. Výrobce se netají tím, že doufá v dobytí střední a východní Evropy pomocí technologie modulů ABC.

Toto úsilí za to stojí, protože trhy CEE v poslední době zažívají skutečný boom fotovoltaiky a Česká republika je toho skvělým příkladem. Sdružení Solární Asociace spočítalo, že v roce 2022 budou na Vltavě spuštěny fotovoltaické instalace o výkonu 288 megawattů, což je o 366 % více než předloni. Podle Solar Power Europe bude globální růstový trend pokračovat – letošní rok má přinést 341 gigawattů nové fotovoltaické kapacity. To je o 43 % více než před rokem a prognózy pro rok 2027 ukazují, že toto odvětví stále teprve začíná.