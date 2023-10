TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / PMT EASY – konstrukce nové úrovně pro bezpečnou instalaci fotovoltaiky

PMT EASY – konstrukce nové úrovně pro bezpečnou instalaci fotovoltaiky

Větší výkon, větší moduly, efektivnější výroba solární energie, to jsou témata, která rezonují solárním odvětvím. Společnost KRAJICZECH, která má výhradní zastoupení společnosti Premium Mounting Technologies (PMT) pro český a slovenský trh, přiváží na letošní SEF novinku PMT EASY. Tato novinka představuje další úroveň bezpečné a spolehlivé montáže solárních modulů.

Inovativní a efektivní montážní systém PMT EASY je ideální pro svoji bezpečnou instalaci fotovoltaických modulů na plochých střechách. Díky unikátnímu otočnému systému montáže a technologii „push&click“ umožňuje snadnější manipulaci a spolehlivější upevnění modulů.

Je vhodný zejména pro velké moduly a představuje ideální řešení pro rychlou realizaci rozsáhlých projektů.

Jako průkopník v oboru vyrábí společnost PMT aerodynamické zátěžové montážní systémy pro ploché a šikmé střechy. Jen v roce 2022 společnost dodala celkem 630 MWp a mezi její zákazníky patří společnosti z celé Evropy. Inženýrský tým nachází inovativní řešení, v podobě vysoké předmontáže komponentů přímo z výroby, která nabízí snadnou instalaci a maximální spolehlivost.

„Nové solární moduly jsou stále větší než moduly, které se běžně používaly v minulosti. Je to logický krok, protože moduly pracují efektivněji, vyrábějí více solární energie a zároveň je potřeba méně modulů. Na druhou stranu větší moduly vyžadují nová řešení pro bezpečnou instalaci fotovoltaických systémů na střechu,“ říká jednatel společnosti KRAJICZECH Ludvík Krajíček.

Nový způsob montáže modulů

Řešení PMT EASY přináší nový pohled na celý proces montáže. Systém je navržen tak, že se solární moduly vkládají do svorek ve svislé poloze.

Montéři tak mají během celého procesu volný přístup k panelu, aniž by jej jakkoliv namáhali nebo riskovali jeho poškození.

S novými rozměry se mění i pozice, ve kterých se modulové svorky připevňují. Zatímco dříve stačilo solární moduly připevnit svorkami na krátké straně, s rostoucími rozměry panelů se trend posouvá k povinnému upínání na dlouhé straně modulu.

Důvodem je, že delší solární moduly se při zatížení větrem a sněhem příliš prohýbají. Pokud by byly upnuty pouze na krátkých stranách, bylo by riziko poškození modulů příliš vysoké.

Vymyšleno jednoduše

Většímu zatížení větrem způsobenému výrazně větší plochou panelů čelí PMT chytrým řešením. Zvýšené zatížení větrem dříve vyžadovalo větší zátěž pro každý jednotlivý modul. Inovátoři z PMT vyvinuli křížový systém z obzvláště tuhých a vysoce pevných ocelových profilů. Pole modulů o rozměrech až 30×30 metrů nepředstavují pro instalaci žádný problém.

Díky uvedenému spojení vzniká nosný systémový svazek. Zatížení je rozloženo na větší plochu a celý systém je stabilně rozložen na střeše. K zajištění systému lze použít méně zátěžových kamenů, takže celkové plošné zatížení je výrazně nižší. Zejména u stávajících střech je nižší celkové plošné zatížení velkou výhodou. Je to proto, že stávající střechy často nabízejí jen malý prostor pro vyšší zatížení střechy.

Plánování celé instalace probíhá pohodlně prostřednictvím plánovacího softwaru a je snadno pochopitelné a srozumitelné. Pro celou instalaci je zapotřebí pouze jeden nástroj. Systém částečně využívá metodu Poka Yoke pro minimalizaci záměny jednotlivých komponentů.

Vlastní know-how „push&click“ zajišťuje správnou instalaci každého prvku. Slyšitelné cvaknutí komponentů dává montážnímu pracovníkovi okamžitě vědět, že je vše správně na svém místě. Tím je zajištěna bezpečnost při instalačních pracích.

Společnost KRAJICZECH zajišťuje svým zákazníkům kompletní technickou podporu na montážní systémy PMT. Ta zahrnuje školení, výkresovou dokumentaci, konzultace na stavbě apod.

Efektivní a bezpečná montáž je příslibem, který společnost dává svým zákazníkům a který podtrhuje 15letou zárukou na výrobek.

Spolehlivost nového montážního systému byla důkladně testována. To, co nese název PMT, se muselo osvědčit při zkouškách ve větrném tunelu, digitálních simulacích a na zkušebních zařízeních, jako jsou tahové zkušební stroje a třecí zkušební stolice. Know-how získané z desetiletých zkušeností s projekty a zpětná vazba od zákazníků jsou zahrnuty do vývoje, jehož výsledkem jsou řešení, která nabízejí odpověď na požadavky trhu a krok za krokem posouvají průmysl kupředu.

Rozhodnutí použít při výrobě systému ocel, poskytuje cenově výhodnější řešení než hliník, konstrukci lze vyrobit rychleji a nabízí potřebnou spolehlivost, kterou má nový výrobek zaručit.

Navštivte stánek č. B15 společnosti KRAJICZECH na letošním Smart Energy Fóru v O2 Universum, kde bude tato novinka prezentována.