TZB-info / Obnovitelná energie a úspory energie / Fotovoltaika / ALUKOV SOLAR představuje estetickou fotovoltaiku

ALUKOV SOLAR představuje estetickou fotovoltaiku

Společnost Alukov, tradiční český výrobce terasových, bazénových a Spa zastřešení, představuje ESTETICKOU FOTOVOLTAIKU – způsob, jak sladit energetikou soběstačnost a estetický design domova všude tam, kde již plocha střechy pro výkon solární elektrárny nestačí nebo nevyhovuje.

Divize Alukov SOLAR vyvíjí, vyrábí a montuje funkční a designové výrobky řady Carport Solar, Pergola Solar a Carport Camper Solar. Díky integrovaným fotovoltaickým panelům v konstrukcích střech zajišťují větší nezávislost na tradičních dodavatelích el. energie. Všechny solární výrobky fungují stejně jako fotovoltaická elektrárna, ale s vysokým důrazem na estetický vzhled. Kromě výroby el. energie si zachovávají své tradiční funkční vlastnosti a jejich pořízení a instalace znamená současně zvýšení ceny dané nemovitosti.

PERGOLA SOLAR pro bazén, terasu i zahradu

Pergola Solar přináší inovativní koncept získávání solární energie a jejího využití pro bazény. Funguje jako nezávislý systém, který umožňuje připojení k elektrické instalaci bazénů. V závislosti na modelu má Pergola Solar výkon až 5 kWp. Vyrobenou energii je možné buď přímo spotřebovávat nebo uložit do bateriového úložiště. Příslušenství bazénu lze kombinovaně provozovat z baterie nebo z dodavatelské sítě.

Střecha Pergoly Solar navíc spolu s integrovaným okapem umožňuje sběr dešťové vody pro pozdější využití. Současně tato pergola poskytuje stín a krytý prostor pro relaxaci u bazénu a svým designem podpoří vzhled každého domu i zahrady.

CARPORT SOLAR pro dům

Carport Solar je moderní multifunkční parkovací místo se solárními panely integrovanými ve střeše. Veškerá elektroinstalace je důmyslně ukryta v konstrukci, a proto vytváří čistý odlehčený design. Konstrukce je vyrobena z hliníkových profilů ošetřených nadčasovou antracitovou komaxitovou barvou. Střecha i konstrukce snesou větrnou i sněhovou zátěž.

Energie vyrobená solárními panely je v závislosti na velikosti až 7 kWp a přispívá ke snížení nákladů na energii. Vyrobenou energii lze využít prostřednictvím wallboxu pro dobíjení elektromobilu nebo ji lze současně využívat pro potřeby domácnosti.

Carport Solar se uplatní všude tam, kde je potřeba mít elegantní kryté parkovací stání nebo jiný krytý prostor pro inventář. Svými rozměry je úsporný na zastavěnou plochu a díky své konstrukci je prostor uvnitř přístupný ze všech stran. Přesto neztrácí Carport svou ochrannou funkci.

Skutečnou předností Carportu Solar je jeho možnost spojení s dalšími Carporty Solar na jednom místě. Vznikne efektivní využití parkování firemních vozidel a současně výkonný zdroj volné energie.

CARPORT READY FOR SOLAR

Tento Carport využijí ti, kteří preferují svou značku solárních panelů. Společnost Alukov Solar vyrobí na zakázku konstrukci z hliníkových profilů s pevnou střechou, která slouží jako podklad pro dodatečnou instalaci solárních panelů.

CARPORT CAMPER SOLAR

Carport Camper Solar je určený pro parkování karavanů a jiných užitkových vozidel. Výborně poslouží jako multifunkční kryté parkovací místo pro obytné vozy s přidanou funkcí výroby čisté solární energie. Carport Camper Solar podtrhne design domu nebo solitérně podpoří vzhled parkovacího stání a jeho okolí. Celý systém funguje ekologicky a pomáhá snižovat produkci CO 2 . Navíc plocha střechy zachycuje dešťovou vodu a lze ji shromažďovat pro její další využití. Vybrat je možné ze tří základních modelů s kapacitou do 6 kWp. Antracitová barva konstrukce je stejně jako u ostatních carportů nadčasová a vhodná k většině architektonických stylů domů.

Všechny výrobky divize ALUKOV SOLAR nabízí širokou škálu možností a využití pro estetickou fotovoltaiku. Kromě toho je to všestranný způsob výroby el. energie šetrné k životnímu prostředí a zároveň slouží jako funkční a atraktivní doplněk venkovního prostoru. Vzhledem k tomu, že stále více lidí preferuje ekologicky udržitelná řešení, vede začlenění obnovitelné energie do svých domovů k výraznému zvýšení hodnoty nemovitosti. Alukov tak vytváří solární řešení, která jsou dobře integrována do architektury a designu budov, aniž by byla narušena jejich celková vizuální stránka.